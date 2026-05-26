Інтерфакс-Україна
Телеком
19:03 26.05.2026

НКЕК пропонує спрямувати 35 МГц у діапазоні 2600 МГц для розвитку мобільного зв'язку

1 хв читати
НКЕК пропонує спрямувати 35 МГц у діапазоні 2600 МГц для розвитку мобільного зв'язку

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах електронних комунікацій та радіочастотного спектра (НКЕК), пропонує спрямувати додатково 35 МГц радіочастот у діапазоні 2600 МГц для розвитку мобільного зв'язку в Україні, що дозволить операторам розширити можливості мереж 4G та покращити якість зв'язку для користувачів.

"НКЕК ухвалила рішення від 26 травня 2026 року щодо внесення змін до Плану розподілу і користування радіочастотним спектром та подала відповідні пропозиції до Міністерства цифрової трансформації України. Тим самим Комісія розширює можливості для розвитку мобільного зв'язку в Україні", – йдеться у повідомленні НКЕК у Facebook у вівторок.

Згідно з ним, мова про смуги радіочастот 2500-2510 МГц / 2620-2630 МГц, 2545-2565 МГц / 2665-2685 МГц та 2610-2615 МГц.

Передбачається, що відповідний дозвіл на застосування радіочастот також дозволить операторам використовувати смуги для надання послуг прямого супутникового зв'язку зі смартфонами (Direct-to-Device) за принципом технологічної нейтральності.

Станом на зараз у цьому діапазоні 2600 МГц найбільший український оператор "Київстар" та найменший lifecell володіють смугами частот шириною по 30 МГц, викупленими на аукціоні 2018 року, тоді як другий на ринку "Vodafone Україна" – 55 МГц, з яких 20 МГц компанія також придбала у 2018 році, а ще 35 МГц на останньому великому радіочастотному аукціоні у листопаді 2024 року за 530,1 млн грн.

 

Теги: #звязок #частоти

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

06:49 25.05.2026
25 травня: Яке сьогодні свято, все про цей день

25 травня: Яке сьогодні свято, все про цей день

14:21 05.04.2026
Окупанти почати використовувати нові супутникові термінали зв'язку, перший вже знищено – радник міністра оборони

Окупанти почати використовувати нові супутникові термінали зв'язку, перший вже знищено – радник міністра оборони

14:25 01.04.2026
AT&T інвестує до $2 млрд у розвиток федеральної мережі екстреного зв'язку

AT&T інвестує до $2 млрд у розвиток федеральної мережі екстреного зв'язку

02:45 28.02.2026
В Оріхові ворог повністю знищив мобільний зв’язок – "Київстар"

В Оріхові ворог повністю знищив мобільний зв’язок – "Київстар"

23:44 07.01.2026
Мобільний зв’язок на Дніпропетровщині та Запоріжчині працює в аварійному режимі через масштабне знеструмлення

Мобільний зв’язок на Дніпропетровщині та Запоріжчині працює в аварійному режимі через масштабне знеструмлення

23:37 07.01.2026
Мобільний зв’язок через масштабне знеструмлення в Запорізькій області працює в аварійному режимі

Мобільний зв’язок через масштабне знеструмлення в Запорізькій області працює в аварійному режимі

20:06 27.11.2025
Уряд дозволив місцевій владі підтримувати мобільний зв’язок під час блекаутів – 1-й віцепрем’єр

Уряд дозволив місцевій владі підтримувати мобільний зв’язок під час блекаутів – 1-й віцепрем’єр

18:08 13.11.2025
Кабмін запускає Координаційний штаб звʼязку

Кабмін запускає Координаційний штаб звʼязку

19:54 21.10.2025
Зв’язок на Чернігівщині працює на 90% попри відключення світла – перший віцепрем’єр

Зв’язок на Чернігівщині працює на 90% попри відключення світла – перший віцепрем’єр

11:25 01.09.2025
У Київському фаховому коледжі зв’язку відбулося посвячення у студенти

У Київському фаховому коледжі зв’язку відбулося посвячення у студенти

ВАЖЛИВЕ

"Київстар" придбав 6 СЕС на 105 МВт за $80,8 млн

"Київстар" у І кв-2026р збільшив EBITDA на 28,5% за зростання виручки на 31,3%

Підвищення тарифів на мобільний зв'язок у січні-лютому на 15% збільшує річну інфляцію на 0,25 в.п. – НБУ

Рада схвалила законопроєкт щодо міжнародного автоматичного обміну інформацією про доходи, отримані з цифрових платформ

"Київстар" у 2025р збільшив EBITDA на 30%

ОСТАННЄ

"Київстар" придбав 6 СЕС на 105 МВт за $80,8 млн

НКЕК пропонує спрямувати 35 МГц у діапазоні 2600 МГц для розвитку мобільного зв'язку

Орбітальне угруповання Starlink перевищило 10,4 тис. інтернет-супутників

Україна планує розвивати власну індустріальну базу криптографічних технологій – голова Держспецзв'язку

Держспецзв'язку планує до кінця 2028р сформувати по команді кіберзахисту в кожній області

Держспецзв'язку виконуватиме функції у сфері захисту критичної інфраструктури ще рік після закінчення воєнного стану

Держспецзв'язку не розглядає створення державного оператора зв'язку – голова

Внаслідок ворожого обстрілу у Краматорську близько 20% посилок "Нової пошти" залишаються під завалами

НКЕК пропонує впровадити регуляторний збір до 1,5% від доходу операторів

Nova Post розширює сервіс у Чехії та запускає власну кур'єрську доставку у 5 регіонах

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА