Інтерфакс-Україна
Телеком
21:48 25.05.2026

Орбітальне угруповання Starlink перевищило 10,4 тис. інтернет-супутників

Кількісний склад орбітального угруповання глобальної мережі інтернет-покриття системи Starlink перевищив 10,4 тис. активних супутників, випливає з даних компанії-розробника SpaceX.

На сьогодні з урахуванням виведеної на орбіту в понеділок чергової групи апаратів кількість активних супутників становила 10442 апарати.

Загалом із травня 2019 року в межах проєкту Starlink компанія SpaceX запустила вже понад 12 тис. інтернет-супутників. Частина з них вийшла з ладу або зійшла з орбіти.

Лише від початку поточного року компанія SpaceX вивела на орбіту понад 1,1 тис. супутників Starlink за допомогою 47 ракет Falcon 9.

У майбутньому SpaceX має намір розгорнути орбітальне угруповання з 12 тис. апаратів для створення повномасштабної мережі, яка дасть змогу забезпечити жителів Землі широкосмуговим доступом в інтернет у будь-якому куточку планети. Загальна сума інвестицій у реалізацію проєкту оцінюється в $10 млрд.

Наразі мережа Starlink покриває 160 країн і територій світу, забезпечує високошвидкісним інтернетом понад 10 млн активних клієнтів.

 

 

