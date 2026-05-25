Україна планує розвивати власну індустріальну базу криптографічних технологій – голова Держспецзв'язку

Державна служба спеціального зв’язку та захисту інформації (Держспецзв’язку) України планує розвивати вітчизняну індустріальну базу криптографічних технологій та підтримувати наукову школу, яка забезпечує розвиток відповідних критичних технологій, заявив голова відомства Олександр Потій.

"Наша стратегія була і залишається незмінною: криптографічні технології мають перебувати під контролем держави в особі Держспецзв’язку", – наголосив голова Держспецзв’язку в інтерв’ю агентству "Інтерфакс-Україна".

За словами Потія, Україна входить до обмеженого кола країн, які мають повний цикл розробки власних криптографічних технологій, а розвиток цього напряму є питанням цифрового суверенітету держави.

"Якщо ми не маємо контролю у цій технології, ми не можемо гарантувати конфіденційність відповідних комунікацій і осіб", – зазначив голова Держспецзв’язку.

Він пояснив, що партнери не передають Україні повний контроль над окремими криптографічними технологіями, так само як і над окремими елементами озброєння, що демонструє критичність цього напряму для державної безпеки.

"Подібна ситуація стосується криптографічної технології, де нам досі ще не дозволено отримати від наших партнерів доступ. Лише для окремих випадків надається ця технологія, але без контролю з нашого боку, що демонструє критичність цієї технології", – зауважив голова відомства.

За його словами, криптографічні технології на каналах зв’язку, що є критичними та передають таємну інформацію, повинні бути національного виробництва з повним контролем всього ланцюжка виробництва і відповідних криптографічних ключових матеріалів.

Що стосується інших сфер, мають діяти послаблені вимоги, однак зі здійсненням належного контролю, вважає він.

Голова Держспецзв’язку додав, що відповідна технологія потребує інвестицій, рівень яких наразі недостатній для технологічного та індустріального розвитку.

"Ми будемо переконувати уряд, щоб ці інвестиції були здійснені, бо зараз їх рівень недостатній для суттєвого технологічного та індустріального розвитку. Вони не такі великі, як інвестиції в озброєння", – зазначив Потій.