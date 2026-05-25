Держспецзв'язку планує до кінця 2028р сформувати по команді кіберзахисту в кожній області

В Україні планується до кінця 2028 року сформувати по команді у кожній області, які підтримуватимуть мінімальний рівень кіберзахисту в регіоні, повідомив голова Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України Олександр Потій.

В інтерв’ю агентству "Інтерфакс-Україна" він зазначив, що така робота з формування регіональних команд кіберзахисту вже почалася.

Потій пояснив, що формуватиметься певна екосистема фахівців із захисту ресурсів, до якої входитимуть державні, комунальні та приватні команди реагування різного рівня оснащення.

Глава служби зазначив, що стратегічним завданням є створення державної мережі таких команд, які взаємодіятимуть з державною командою та матимуть можливість оперативно обмінюватися інформацією щодо кіберзагроз.

Потій нагадав, що мінімальні вимоги до таких фахівців були стандартизовані Держспецзв’язком ще у 2021 році відповідно до європейських стандартів. Зокрема, для військовослужбовців передбачена обов’язкова професійна сертифікація після складання кваліфікаційного іспиту.

"В нас є відповідний навчальний заклад, де вже курсанти на п’ятому курсі здають профстандарти, щоб потім отримати кращий розподіл. До прикладу, якщо у фахівця є сертифікат, розподіл буде до кіберцентру, якщо нема – до іншої посади", – додав голова Держспецзв’язку.