Держспецзв'язку виконуватиме функції у сфері захисту критичної інфраструктури ще рік після закінчення воєнного стану

Державна служба спеціального зв’язку та захисту інформації України (Держспецзв’язку) координуватиме та формуватиме державну політику у сфері критичної інфраструктури протягом воєнного стану та ще 12 місяців після його завершення, повідомив голова відомства Олександр Потій.

"Далі рішення ухвалюватиме уряд, чи залишиться ця функція за нами, чи будуть створені інші органи", – наголосив Потій в інтерв’ю агентству "Інтерфакс-Україна".

За його словами, наразі головним завданням відомства у відповідній сфері є визначення загальних правил, що стосуються захисту об’єкту, взаємодія між структурами, організація паспортизації, визначення пріоритетів та координації всіх стейкхолдерів.

"За цей час Держспецзв’язку суттєво наростила свої спроможності у цьому напрямку. Ми сформували відповідну структуру по всій Україні через регіональні представництва", – додав Потій.

Він уточнив, що об’єкти критичної інфраструктури також проходять паспортизацію, у межах якої визначаються заходи інженерного захисту, кіберзахисту та фізичного захисту, а також заходи протидії саботажу та диверсіям. Відповідні документи зберігаються безпосередньо на об’єктах та використовуються під час перевірок моніторинговими групами.

Голова Держспецзв’язку зауважив, що за останні два роки системи інженерного захисту пройшли другу еволюцію, зокрема те, що було дієвим у 2023 році, звісно, вже не працює у 2026 році.

"Але ці системи не просто викидаються, їх модернізують, нарощують, змінюють розрахунки та підходи. І всю цю координацію здійснює орган, який нині називається Національний орган захисту критичної інфраструктури при Держспецзв’язку", – уточнив Потій.

Крім того, в кожній області сформовано сектор або відділ, який займається організацією процесів захисту критичної інфраструктури.

Серед іншого, фахівці відомства також здійснюють тренінги щодо координації роботи у відповідній сфері.

"Якщо спочатку міжнародні партнери консультували нас, як будувати захист, то тепер уже ми консультуємо їх щодо захисту їхніх об’єктів. Наші фахівці проводять тренінги, а партнери приїжджають в Україну вивчати цей досвід", – зауважив Держспецзв’язку.

Як повідомлялось у 2022 році, Верховна Рада ухвалила закон "Про внесення змін до деяких законів України щодо формування та реалізації державної політики у сфері захисту критичної інфраструктури", який передбачав надання функції уповноваженого органу з питань захисту критичної інфраструктури України до Держспецзв’язку.