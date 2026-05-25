Держспецзв'язку не розглядає створення державного оператора зв'язку – голова

Державна служба спеціального зв’язку та захисту інформації України (Держспецзв’язку) не ініціюватиме створення державного оператора зв’язку, оскільки питання регулювання електронних комунікацій, зокрема мобільного, стаціонарного цивільного та інших видів зв’язку належить до компетенції Міністерства цифрової трансформації, повідомив голова Служби Олександр Потій.

"Стосовно утворення державного оператора – це компетенція цивільного міністерства", – наголосив Потій в інтерв’ю агентству "Інтерфакс-Україна".

Голова Держспецзв’язку пояснив, що у 2021 році, під час прийняття закону про електронні комунікації, відомство відповідно до запитів експертної спільноти передало регулювання питань електронних комунікацій і цивільного зв’язку до цивільного міністерства цифрової трансформації.

"Саме Мінцифра зараз реалізує державну політику в сфері електронних комунікацій – це мобільний зв’язок, стаціонарний цивільний зв’язок, інші види зв’язку, комунікації, інтернет", – уточнив Потій.

Водночас Держспецзв’язку надає сервіси, що обмежені кількістю абонентів та визначені відповідними указами і директивами.

"Ці сервіси розповсюджуватися на всіх не можуть, тому що це буде дуже дорого, якщо масштабувати. Не кожна країна може собі дозволити і забезпечити, щоб її керівництво, перші особи були постійно на зв’язку", – додав голова Держспецзв’язку.