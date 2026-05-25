Інтерфакс-Україна
Телеком
10:19 25.05.2026

Внаслідок ворожого обстрілу у Краматорську близько 20% посилок "Нової пошти" залишаються під завалами

Фото: Нова пошта

Російські війська завдали удару КАБом по будівлі, де розташоване відділення №11 лідера експрес-відправлень "Нова пошта" у Краматорську, що на Донеччині, внаслідок чого, близько 20% посилок залишаються під завалами, йдеться у повідомленні компанії.

"На місці влучання працюють ДСНС та поліція", - повідомила "Нова пошта" в Телеграм в понеділок.

Зазначається, що триває оцінка наслідків руйнувань, детальна інформація щодо стану вантажу буде встановлена після повної ліквідації наслідків пожежі.

У "Новій пошті" уточнили, що компанія перебудувала логістичні маршрути,водночас наразі близько 20% посилок залишаються під завалами.

"Ми обов’язково компенсуємо клієнтам втрату відправлень, які постраждали від пожежі. Найближчим часом ми зв’яжемося з кожним та повідомимо деталі відшкодування",- зауважили в "Новій пошті".

Основним видом діяльності "Нової пошти" є експрес-доставка документів, посилок та палетованих великогабаритних вантажів. Її кінцевими бенефiцiарними власниками є Володимир Поперешнюк і В’ячеслав Климов.

Теги: #краматорськ #удар #нова_пошта

