НКЕК пропонує впровадити регуляторний збір до 1,5% від доходу операторів

Фото: https://www.facebook.com/inau.org.ua/

Регуляторний збір у розмірі не більше 1,5% від загального доходу телеком-операторів пропонує запровадити Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектра та надання послуг поштового зв'язку (НКЕК).

"Така модель фінансування дозволить зменшити видаткову частину державного бюджету України та покрити потребу фінансування НКЕК, яка у 2027 році становитиме 401,1 млн грн", – наголосив регулятор у пояснювальній записці до розробленого нею законопроєкту.

Згідно з даними НКЕК за 2025 рік, відповідні внески мали б сплачувати 508 суб'єктів господарювання. Очікується, що у 2027 році кількість таких суб'єктів зросте до 580, а у 2028 році – до 696.

В НКЕК уточнили, що до фінансово-економічних розрахунків на 2027 та 2028 роки увійшла імплементація Регламенту ЄС 2024/1309 (Gigabit Infrastructure Act/GIA). Серед іншого, він передбачає створення інструменту для споживачів – порівняння цін постачальників та реалізацію універсальної послуги – доступу до зв'язку для всіх, навіть у найвіддаленіших регіонах, а також будівництво та відновлення цифрової інфраструктури на деокупованих і прикордонних територіях.

Держрегулятор зазначив, що у більшості країн Європейського Союзу фінансування національних регуляторних органів у сфері електронних комунікацій здійснюється за рахунок внесків постачальників електронних комунікаційних мереж та послуг.

Водночас Інтернет асоціація України (ІнаУ) у Facebook виступила проти цього законопроєкту.

"Його положення є не лише несправедливими та дискримінаційними, але й не спираються на норми Європейського кодексу електронних комунікацій (ЄКЕК), а в ряді положень прямо йому суперечать. В обґрунтування цього зазначаємо наступне", – йдеться у зверненні до регулятора.

В асоціації сподіваються, що відповідна позиція буде врахована регулятором, у разі ігнорування відповідних зауважень, ІнаУ апелюватиме до державних і європейських інституцій.