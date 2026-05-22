Інтерфакс-Україна
Телеком
11:22 22.05.2026

Nova Post розширює сервіс у Чехії та запускає власну кур'єрську доставку у 5 регіонах

2 хв читати
Nova Post розширює сервіс у Чехії та запускає власну кур'єрську доставку у 5 регіонах

Nova Post впроваджує у Чехії власну кур’єрську доставку та вже доступна у Празі та Пльзенському, Південно-Моравському, Моравсько-Сілезькому та Карловарському краях, йдеться у повідомленні компанії у п’ятницю.

Згідно з релізом компанії, Nova Post запровадила точні двогодинні часові вікна доставки з обов’язковим попереднім інформуванням. Дана послуга надається без вихідних.

У компанії пояснили, що в межах міст кур’єр приїжджатиме за посилкою за запитом клієнта протягом одної-двох годин або у зручний для нього час. По території краю забір "день у день" доступний за умови оформлення заявки до 10:00.

Зазначається, що за добу посилку буде доставлено до 16 міст Чехії, а також до Братислави, Мілану, Варшави та Берліну. Водночас до Львова доставка триватиме два робочі дні.

"Збільшення покриття для власної кур’єрської доставки є частиною стратегічного розвитку Nova Post в Чехії. Ми прагнемо зробити сервіс максимально швидким та адаптованим під щоденні потреби клієнтів", – наводяться у релізі слова СЕО Nova Post в Чехії Андрія Артеменка.

За його слівами, за умови успішного пілотування, компанія з червня планує розширити відповідний формат по всій країні.

У Nova Post також уточнили, що відтепер клієнту не потрібно буде пакувати посилки для відправки з адреси або через поштомати AlzaBox, кур’єр матиме можливість здійснити пакування самостійно.

"Також не потрібно маркувати відправлення: достатньо будь-яким способом позначити номер посилки, або це зробить кур’єр під час оформлення", – йдеться у повідомленні.

Крім того, доступна опція оплатити послугу онлайн, готівкою або банківською карткою через POS-термінал безпосередньо під час передачі чи отримання посилки. При отриманні у поштоматі – через мобільний застосунок Nova Post.

Як повідомлялося, у минулому році група NOVA забезпечила 522 млн відправлень, з них 29 млн – в Європі. Група, яка зараз є 30-ю у світі за обсягами посилок серед експрес-доставок та пошт, ставить задачу у 2030 році увійти у першу двадцятку та збільшити кількість відправлень до 2 млрд.

Cпіввласник лідера експрес-доставки "Нової пошти" В’ячеслав Климов на присвячених євроінтеграції "Діалогах з NV" зауважував, що Nova Post Europe з групи NOVA планує у 2026 році збільшити мережу відділень в Європі вдвічі та зберігати фокус своєї стратегії на забезпеченні максимальної швидкості доставки.

Теги: #nova_post #розширення #чехія

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

16:54 28.04.2026
Чехія стала 23-ю державою, яка приєдналася до угоди про створення Спецтрибуналу – Сибіга

Чехія стала 23-ю державою, яка приєдналася до угоди про створення Спецтрибуналу – Сибіга

13:20 28.04.2026
Nova Post впроваджує доставку посилок через поштомати myflexbox в Австрії

Nova Post впроваджує доставку посилок через поштомати myflexbox в Австрії

15:36 23.04.2026
Nova Post в Чехії у 2026р. планує інвестувати понад 6 млн чеських крон у розвиток нових сервісів

Nova Post в Чехії у 2026р. планує інвестувати понад 6 млн чеських крон у розвиток нових сервісів

18:32 15.04.2026
Nova Post у Нідерландах збільшила за рік обсяги відправлень вп'ятеро, у 2026р планує розширити мережу

Nova Post у Нідерландах збільшила за рік обсяги відправлень вп'ятеро, у 2026р планує розширити мережу

04:29 02.04.2026
Україна та Канада розширюють співпрацю: від енергетики до житла для ветеранів

Україна та Канада розширюють співпрацю: від енергетики до житла для ветеранів

22:37 30.03.2026
Вже 11 країн підтвердили готовність приєднатися до угоди щодо Спецтрибуналу за злочин агресії РФ - Сибіга

Вже 11 країн підтвердили готовність приєднатися до угоди щодо Спецтрибуналу за злочин агресії РФ - Сибіга

13:07 22.03.2026
Невідомі у масках підпалили підприємство з виробництва тепловізорів української Archer у Чехії

Невідомі у масках підпалили підприємство з виробництва тепловізорів української Archer у Чехії

19:05 21.03.2026
Найбільший з 2019 року антиурядовий протест проходить у Чехії

Найбільший з 2019 року антиурядовий протест проходить у Чехії

07:50 21.03.2026
Чехія розслідує нічну пожежу на оборонному комплексі як можливий теракт, прем’єр анонсував скликання ради безпеки - ЗМІ

Чехія розслідує нічну пожежу на оборонному комплексі як можливий теракт, прем’єр анонсував скликання ради безпеки - ЗМІ

15:40 18.03.2026
Чехія та Словаччина інвестують у реверс потоку нафти нафтопроводом "Дружба"

Чехія та Словаччина інвестують у реверс потоку нафти нафтопроводом "Дружба"

ВАЖЛИВЕ

"Київстар" у І кв-2026р збільшив EBITDA на 28,5% за зростання виручки на 31,3%

Підвищення тарифів на мобільний зв'язок у січні-лютому на 15% збільшує річну інфляцію на 0,25 в.п. – НБУ

Рада схвалила законопроєкт щодо міжнародного автоматичного обміну інформацією про доходи, отримані з цифрових платформ

"Київстар" у 2025р збільшив EBITDA на 30%

Рада відхилила законопроєкт про оподаткування цифрових платформ, що був структурним маяком програми МВФ

ОСТАННЄ

Умєров заявив про нову хвилю шахрайських звернень до міжнародних партнерів від його імені

"Київстар", VFU, lifecell та "Укртелеком" запровадили єдину інфраструктуру ідентифікації на базі myGaru

Коефіцієнт масштабування на 10-му тендері "Vodafone Україна" з викупу євробондів на $1,2 млн зріс до 1

У Мінцифри призначили нову заступницю з питань європейської інтеграції

Агенція Netpeak оголосила про запуск маркетингового медіа Slid Media

У навчаннях з кіберзахисту взяли участь 60 фахівців критичної інфраструктури, центральних органів влади та держустанов

Ташкент став другим за розміром після Києва ринком для Uklon

Перший відкритий датасет українського рукописного тексту RUKOPYS для цифровізації держсервісів створено в Україні

"Укрпошта" завершила повну автоматизацію логістичної інфраструктури за близько 690 млн грн

"Укрпошта" за підсумками 4 міс.-2026 вийшла на прибуток – гендиректор

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА