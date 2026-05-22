Nova Post розширює сервіс у Чехії та запускає власну кур'єрську доставку у 5 регіонах

Nova Post впроваджує у Чехії власну кур’єрську доставку та вже доступна у Празі та Пльзенському, Південно-Моравському, Моравсько-Сілезькому та Карловарському краях, йдеться у повідомленні компанії у п’ятницю.

Згідно з релізом компанії, Nova Post запровадила точні двогодинні часові вікна доставки з обов’язковим попереднім інформуванням. Дана послуга надається без вихідних.

У компанії пояснили, що в межах міст кур’єр приїжджатиме за посилкою за запитом клієнта протягом одної-двох годин або у зручний для нього час. По території краю забір "день у день" доступний за умови оформлення заявки до 10:00.

Зазначається, що за добу посилку буде доставлено до 16 міст Чехії, а також до Братислави, Мілану, Варшави та Берліну. Водночас до Львова доставка триватиме два робочі дні.

"Збільшення покриття для власної кур’єрської доставки є частиною стратегічного розвитку Nova Post в Чехії. Ми прагнемо зробити сервіс максимально швидким та адаптованим під щоденні потреби клієнтів", – наводяться у релізі слова СЕО Nova Post в Чехії Андрія Артеменка.

За його слівами, за умови успішного пілотування, компанія з червня планує розширити відповідний формат по всій країні.

У Nova Post також уточнили, що відтепер клієнту не потрібно буде пакувати посилки для відправки з адреси або через поштомати AlzaBox, кур’єр матиме можливість здійснити пакування самостійно.

"Також не потрібно маркувати відправлення: достатньо будь-яким способом позначити номер посилки, або це зробить кур’єр під час оформлення", – йдеться у повідомленні.

Крім того, доступна опція оплатити послугу онлайн, готівкою або банківською карткою через POS-термінал безпосередньо під час передачі чи отримання посилки. При отриманні у поштоматі – через мобільний застосунок Nova Post.

Як повідомлялося, у минулому році група NOVA забезпечила 522 млн відправлень, з них 29 млн – в Європі. Група, яка зараз є 30-ю у світі за обсягами посилок серед експрес-доставок та пошт, ставить задачу у 2030 році увійти у першу двадцятку та збільшити кількість відправлень до 2 млрд.

Cпіввласник лідера експрес-доставки "Нової пошти" В’ячеслав Климов на присвячених євроінтеграції "Діалогах з NV" зауважував, що Nova Post Europe з групи NOVA планує у 2026 році збільшити мережу відділень в Європі вдвічі та зберігати фокус своєї стратегії на забезпеченні максимальної швидкості доставки.