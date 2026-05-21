Інтерфакс-Україна
Телеком
20:53 21.05.2026

Умєров заявив про нову хвилю шахрайських звернень до міжнародних партнерів від його імені

1 хв читати
Умєров заявив про нову хвилю шахрайських звернень до міжнародних партнерів від його імені

Міжнародні партнери отримують хвилю шахрайських звернень від імені секретаря Ради національної безпеки і оборони України Рустема Умєрова.

"Цього разу мішенню стали, зокрема, країни Балтії. Невстановлені особи використовують моє ім'я у скам-повідомленнях та інших підозрілих зверненнях, намагаючись ініціювати комунікацію або отримати інформацію. Наголошую: усі офіційні контакти з партнерами, запити чи робоча комунікація здійснюються виключно через офіційні канали", – написав Умєров в телеграм-каналі.

Він закликав уважно ставитися до будь-яких підозрілих звернень та перевіряти їхню достовірність.

"У разі отримання таких повідомлень або дзвінків – прошу звертатися до Апарату РНБО України для уточнення та верифікації", – додав він.

Як повідомлялося, подібні шахрайські повідомлення вже фіксувалися у березні. Тоді Умєров повідомив, що невстановлені особи представлялися його ім'ям і зверталися до міжнародних партнерів, дипломатичного корпусу, колег з різними запитами, намагаючись отримати інформацію.

 

Теги: #партнери #міжнародні #кібершахрайство

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

19:08 21.05.2026
Україна за підтримки Японії планує запустити тристоронні формати з розмінування із Колумбією та Сирією

Україна за підтримки Японії планує запустити тристоронні формати з розмінування із Колумбією та Сирією

10:52 20.05.2026
Свириденко: Уряд спільно з партнерами працює над стратегією "Економіки майбутнього" для України

Свириденко: Уряд спільно з партнерами працює над стратегією "Економіки майбутнього" для України

20:05 17.05.2026
Зеленський анонсував серію контактів із європейськими лідерами та переговори з американцями на тижні

Зеленський анонсував серію контактів із європейськими лідерами та переговори з американцями на тижні

10:18 08.05.2026
"Нова пошта" масштабує партнерську мережу перевізників

"Нова пошта" масштабує партнерську мережу перевізників

11:45 07.05.2026
Міжнародні партнери виступили зі спільною заявою на підтримку України під час 61-ї Венеційської бієнале

Міжнародні партнери виступили зі спільною заявою на підтримку України під час 61-ї Венеційської бієнале

20:16 19.04.2026
Зеленський анонсував нові домовленості щодо безпекової співпраці з партнерами, зокрема, з Індією

Зеленський анонсував нові домовленості щодо безпекової співпраці з партнерами, зокрема, з Індією

22:51 15.04.2026
Федоров: за підсумками "Рамштайну" для України передбачено $4 млрд на ППО та понад $1,5 млрд на БпЛА

Федоров: за підсумками "Рамштайну" для України передбачено $4 млрд на ППО та понад $1,5 млрд на БпЛА

23:17 09.04.2026
Рютте: питання членства України в НАТО найближчим часом навряд чи буде вирішене

Рютте: питання членства України в НАТО найближчим часом навряд чи буде вирішене

15:21 25.03.2026
Реалізація планів енергостійкості регіонів потребуватиме підтримки партнерів і донорів - Свириденко

Реалізація планів енергостійкості регіонів потребуватиме підтримки партнерів і донорів - Свириденко

11:40 18.03.2026
З початку 2026р. в Україну надійшло 2095 одиниць енергообладнання, очікується ще понад 2529 – Міненерго

З початку 2026р. в Україну надійшло 2095 одиниць енергообладнання, очікується ще понад 2529 – Міненерго

ВАЖЛИВЕ

"Київстар" у І кв-2026р збільшив EBITDA на 28,5% за зростання виручки на 31,3%

Підвищення тарифів на мобільний зв'язок у січні-лютому на 15% збільшує річну інфляцію на 0,25 в.п. – НБУ

Рада схвалила законопроєкт щодо міжнародного автоматичного обміну інформацією про доходи, отримані з цифрових платформ

"Київстар" у 2025р збільшив EBITDA на 30%

Рада відхилила законопроєкт про оподаткування цифрових платформ, що був структурним маяком програми МВФ

ОСТАННЄ

"Київстар", VFU, lifecell та "Укртелеком" запровадили єдину інфраструктуру ідентифікації на базі myGaru

Коефіцієнт масштабування на 10-му тендері "Vodafone Україна" з викупу євробондів на $1,2 млн зріс до 1

У Мінцифри призначили нову заступницю з питань європейської інтеграції

Агенція Netpeak оголосила про запуск маркетингового медіа Slid Media

У навчаннях з кіберзахисту взяли участь 60 фахівців критичної інфраструктури, центральних органів влади та держустанов

Ташкент став другим за розміром після Києва ринком для Uklon

Перший відкритий датасет українського рукописного тексту RUKOPYS для цифровізації держсервісів створено в Україні

"Укрпошта" завершила повну автоматизацію логістичної інфраструктури за близько 690 млн грн

"Укрпошта" за підсумками 4 міс.-2026 вийшла на прибуток – гендиректор

Кабмін передав координацію PlayCity із сфери Мінцифри до сфери прем'єра

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА