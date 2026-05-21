Умєров заявив про нову хвилю шахрайських звернень до міжнародних партнерів від його імені

Міжнародні партнери отримують хвилю шахрайських звернень від імені секретаря Ради національної безпеки і оборони України Рустема Умєрова.

"Цього разу мішенню стали, зокрема, країни Балтії. Невстановлені особи використовують моє ім'я у скам-повідомленнях та інших підозрілих зверненнях, намагаючись ініціювати комунікацію або отримати інформацію. Наголошую: усі офіційні контакти з партнерами, запити чи робоча комунікація здійснюються виключно через офіційні канали", – написав Умєров в телеграм-каналі.

Він закликав уважно ставитися до будь-яких підозрілих звернень та перевіряти їхню достовірність.

"У разі отримання таких повідомлень або дзвінків – прошу звертатися до Апарату РНБО України для уточнення та верифікації", – додав він.

Як повідомлялося, подібні шахрайські повідомлення вже фіксувалися у березні. Тоді Умєров повідомив, що невстановлені особи представлялися його ім'ям і зверталися до міжнародних партнерів, дипломатичного корпусу, колег з різними запитами, намагаючись отримати інформацію.