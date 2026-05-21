"Київстар", VFU, lifecell та "Укртелеком" запровадили єдину інфраструктуру ідентифікації на базі myGaru

В Україні впроваджено єдину інфраструктуру телеком-ідентифікації з покриттям усієї мобільної абонентської бази країни на основі технології myGaru, до відповідного проєкту долучилися усі три мобільні оператори України – "Київстар" "Vodafone Україна" та lifecell, а також оператор фіксованого зв’язку "Укртелеком".

"Ідентифікація є фундаментом роботи з даними – без неї неможливі ані коректний збір, ані спільне використання даних, ані подальша активація рекламних комунікацій. Крос-телеком ID формує єдиний стандарт ідентифікації для ринку даних, створюючи умови для розвитку суверенної економіки даних в Україні", – цитуються у релізі слова CEO myGaru Віталій Морозенка.

У myGaru пояснили, що технологія поєднує телеком-ідентифікацію з цифровою рекламною екосистемою. Це дає змогу точніше доставляти рекламу у мобільних застосунках, на вебсайтах, у форматі addressable TV та на цифрових платформах, зокрема Google, Meta, TikTok і Телеграм.

"Впровадження технології myGaru – це крок до інноваційного рекламного простору, який поєднує ефективність для бізнесу, захист приватності користувачів і відповідальний підхід до безпеки даних", – прокоментував директор з BigData в "Київстарі" Андрій Желєзняк.

Після запуску телеком-ідентифікації компанії також отримають можливість точніше пов’язувати рекламні покази з діями користувачів, обмежувати частоту показів одному користувачеві в межах однієї кампанії та вимірювати результативність реклами у режимі реального часу.

Крім того декларується, що технологія дозволить бізнесу аналізувати свою аудиторію та забезпечить безпечний механізм спільного аналізу даних між компаніями через спеціальний захищений механізм – дата-клін-рум myGaru із використанням агрегованих знеособлених даних.

Що стосується персональних даних – вони не передаватимуться між сторонами, а оброблятимуться в захищеному середовищі.

"Рішення на базі myGaru працює виключно із знеособленими та агрегованими даними всередині захищеної інфраструктури оператора. Це дозволяє ринку отримати сучасний інструмент для розвитку цифрових сервісів, не порушуючи приватність користувачів", – додала керівниця проєктів і програм Big Data в lifecell Катерина Шульга.

Зазначається, що наразі в Україні рекламний сервіс на базі крос-телеком ID забезпечує агенція GlobalDigital, аналітичний функціонал надає платформа Nexinsight, а офіційним оператором платформи myGaru на українському ринку є компанія Adtech.

myGaru – компанія, що була заснована у 2019 році та працює з телеком-операторами, ритейлерами, видавцями та рекламодавцями для забезпечення безпечної, анонімізованої, когортної роботи з даними. Побудована як deep-tech-інфраструктура для суверенних екосистем даних.