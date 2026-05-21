11:31 21.05.2026

Коефіцієнт масштабування на 10-му тендері "Vodafone Україна" з викупу євробондів на $1,2 млн зріс до 1

Другий за величиною український оператор мобільного зв’язку "ВФ Україна" ("Vodafone Україна", VFU), який у зв’язку зі сплатою дивідендів з кінця травня минулого року за підсумками дев’яти пропозицій викупив власні єврооблігації на суму близько $24,4 млн, на десятому такому тендері знову отримав попит, який був більший за пропозицію.

"Відповідно до умов тендерної пропозиції загальна сукупна сума облігацій, поданих у рамках тендерної пропозиції, буде прийнята до викупу з коефіцієнтом масштабування 1,0", – йдеться у біржовому повідомлені компанії у четвер.

Оскільки загальна сума облігацій, запропонованих у рамках тендерної пропозиції, значно перевищила суму тендерної пропозиції, представлені облігації буде прийнято до купівлі на пропорційній основі відповідно до коефіцієнта масштабування 0,4490.

Цього разу VFU знову викуповував облігації на $1,2 млн, як і на попередніх кількох тендерах, але цього разу попит був найменшим. Так, за підсумками дев’ятого тендеру коефіцієнт масштабування становив 0,4490, восьмого – 0,0333333, хоча ціна викупу була такою самою – 98% номіналу.

Облігації із погашенням у лютому 2027 року та номінальною ставкою 9,625% річних було випущено на $300 млн. Їх викуп пов’язаний з тим, що 24 квітня 2025 року VFU оголосив про нарахування дивідендів своєму акціонеру у розмірі 660,245 млн грн ($15,9 млн за вказаним у повідомленні курсом) за 2024 рік. Згідно із обмеженнями Нацбанку, вони сплачуватимуться окремими щомісячними виплатами. Очікується, що кожен такий щомісячний дивіденд становитиме суму в гривнях, яка дорівнюватиме EUR1 млн. Компанія наголосила, що за умовами випуску облігацій у такому разі вона повинна запропонувати всім власникам облігацій подати заявку на їх продаж на суму, яка дорівнює сумі дивідендів, сплачених за межі України.

У двох перших тендерах оператор мобільного зв’язку "Vodafone Україна" викуповував облігації на суму, еквіваленту EUR1 млн. Дебютний викуп було оголошено по ціні 99% номіналу, другий – 90% номіналу. Результати другого викупу компанія на біржі не оголошувала, тоді як коефіцієнт масштабування першого викупу становив 0,0040355668.

За результатами третього тендеру, де ціну викупу було знижено до 85% номіналу, а пропозицію обмежено $4,67 млн, "Vodafone Україна" отримала заявки на $53,395 млн та задовольнила їх на суму $5,208 млн. Коефіцієнт масштабування становив 0,1315451889487317.

Четвертий тендер було оголошено 13 серпня 2025 року, але потім сім разів продовжувався. При цьому в результаті ціну викупу було збільшено з 85% до 98%, а суму викупу – до $10,84 млн. На цю суму компанія отримала заявки на $127,14 млн. Частину облігацій було повернено власникам через неможливість подрібнення номіналу, а решту прийнято з коефіцієнтом масштабування 0,1150681.

На п’ятому-дев’ятому тендерах з викупу облігацій у грудні-квітні2026 рокуціна знову становила 98%: на п’ятому за пропозиції в $1,165 млн коефіцієнт масштабування було встановлено на рівні 0,01901, на шостому за пропозиції в $1,475 млн – 0,04234, на сьомому за пропозиції $1,185 млн – 0,3246, на восьмому за пропозиції $1,18 млн – 0,0333333, на дев’ятому за пропозиції $1,16 млн – 0,449.

Загалом за результатами дев’яти тендерів загальна номінальна вартість облігацій, що залишаються в обігу, становить $275,64 млн.

Як повідомлялося, оператор мобільного зв’язку VFU у 2025 році збільшив виручку на 14% порівняно із 2024 роком – до 27,8 млрд грн, тоді як його чистий прибуток зріс на 18% – до 4,18 млрд грн.

Теги: #vodafone_україна #єврооблігації

