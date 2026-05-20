21:29 20.05.2026

У Мінцифри призначили нову заступницю з питань європейської інтеграції

Заступницею міністра цифрової трансформації з питань європейської інтеграції призначено Ольгу Кревську, яка працює у сфері євроінтеграції понад 8 років, із них майже 6 – у команді міністерства.

"Наша амбіція – зробити цифрову трансформацію найуспішнішим кейсом під час переговорів про вступ України до ЄС", – повідомив в.о. міністра цифрової трансформації Олександр Борняков в Телеграм в середу.

Передбачається, що нова заступниця відповідатиме за інтеграцію України до Єдиного цифрового ринку ЄС та забезпечення цифрової сумісності з Європейським Союзом.

Серед іншого працюватиме з командою  над координацією переговорного розділу 10 "Цифрова трансформація та медіа " в межах процесу вступу України до ЄС.

Також відповідатиме за розвиток міжнародного партнерства,  координацію співпраці з інституціями ЄС, міжнародними організаціями і  партнерами у сфері цифровізації.

Крім того, Кревська формуватиме стратегічне планування цифрової трансформації, зокрема координацію роботи за індикаторами DESI, OECD та іншими міжнародними рамками й оцінками.

Як повідомлялось, новим заступником міністра цифрової трансформації призначено Олександра Закусило, який раніше керував у міністерстві напрямком електронних реєстрів і даних.

Відтепер заступник розвиватиме цифрові реформи у всіх сферах, зокрема, мова йде про "еАкциз", "еСуд", "еНотаріат".

 

