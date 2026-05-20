Інтерфакс-Україна
Телеком
19:47 20.05.2026

Агенція Netpeak оголосила про запуск маркетингового медіа Slid Media

Українська агенція інтернет-маркетингу Netpeak, яка працює в Україні з 2006 року, запускає медіа Slid Media про маркетинг, головним редактором якого став засновник медіа "Лірум" Олексій Бондаренко, йдеться у пресрелізі компанії у середу.

Передбачається, що основним каналом дистрибуції медіаматеріалів стане соціальна мережа Instagram, водночас команда працюватиме також із соцмережами як Телеграм, Facebook, а також сайтом, на якому можна буде читати повні версії матеріалів.

Згідно з релізом, до команди видання увійшли редактори блогу Netpeak Journal, який понад 10 років спеціалізується на маркетингових інструментах.

"Проєкт SLID Media – це спроба використати наші знання й експертизу, накопичену за 20 років роботи, задля створення нового якісного медіа, яке буде розвивати амбітний маркетинг в Україні", – цитуються у релізі слова CMO Netpeak Руслана Гутнікова.

Зазначається, що на сьогоднішній день Netpeak є маркетинг-партнером для більш ніж 500 бізнесів України. Компанія працює в Європі, на Близькому Сході, Центральній Азії та в Америці з 600 співробітниками та офісами в Україні, Болгарії, Казахстані та США.

Агентство, яке було створено у 2006 році в Одесі, декларує загальне зростання у 2025 році на понад 21% відносно 2024 року, але е вказує абсолютний показник.

Група ІТ-компаній Fractal наразі об'єднує 25 бізнесів у різних напрямах, зокрема, Venture builders – Kiss My Apps та Tonti Laguna Group; група диджитал-агентств – Netpeak Agencies Group; група соціальних проєктів – 31 Group; SaaS-компанії – Serpstat, Ringostat, AcademyOcean, Finerd; консалтингові компанії – Netpeak Core, Netpeak Talent, NetpeakNew; диджитал-маркетингова агенція Inweb та компанія кар'єрного розвитку в диджитал-сфері Choice 31.

