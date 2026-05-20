У навчаннях з кіберзахисту взяли участь 60 фахівців критичної інфраструктури, центральних органів влади та держустанов

Держспецзв’язку спільно з Академією електронного управління (e-Governance Academy) провели масштабні командно-штабні кібернавчання TTX (Tabletop Exercises) на тему "Реагування на кіберінциденти в умовах складних кібератак: від об’єктового до секторального рівня", повідомила пресслужба відомства.

"Загалом за підтримки ЄС заплановано 10 хвиль подібних тренінгів у різних регіонах України. Їхня мета – вибудувати надійний механізм взаємодії між операторами критичної інфраструктури, секторальними органами та суб’єктами національної системи реагування на кіберзагрози", – йдеться у повідомленні у телеграм в середу.

Повідомляється, що у цій хвилі навчання взяли участь 60 фахівців з кіберзахисту центральних органів виконавчої влади, операторів критичної інфраструктури та ключових держустанов. Вони працювали зі сценарієм, що моделював складну кібератаку на ланцюжок постачань програмного забезпечення.

У межах запропонованого фахівцями сценарію відпрацьовували координацію між об’єктовим, галузевим та національним рівнями реагування, взаємодію із CERT-UA, ухвалення рішень щодо стримування, усунення наслідків та відновлення систем.