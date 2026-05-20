Інтерфакс-Україна
Телеком
11:49 20.05.2026

У навчаннях з кіберзахисту взяли участь 60 фахівців критичної інфраструктури, центральних органів влади та держустанов

1 хв читати

Держспецзв’язку спільно з Академією електронного управління (e-Governance Academy) провели масштабні командно-штабні кібернавчання TTX (Tabletop Exercises) на тему "Реагування на кіберінциденти в умовах складних кібератак: від об’єктового до секторального рівня", повідомила пресслужба відомства.

"Загалом за підтримки ЄС заплановано 10 хвиль подібних тренінгів у різних регіонах України. Їхня мета – вибудувати надійний механізм взаємодії між операторами критичної інфраструктури, секторальними органами та суб’єктами національної системи реагування на кіберзагрози", – йдеться у повідомленні у телеграм в середу.

Повідомляється, що у цій хвилі навчання взяли участь 60 фахівців з кіберзахисту центральних органів виконавчої влади, операторів критичної інфраструктури та ключових держустанов. Вони працювали зі сценарієм, що моделював складну кібератаку на ланцюжок постачань програмного забезпечення.

У межах запропонованого фахівцями сценарію відпрацьовували координацію між об’єктовим, галузевим та національним рівнями реагування, взаємодію із CERT-UA, ухвалення рішень щодо стримування, усунення наслідків та відновлення систем.

Теги: #кіберзахист #навчання #держспецзвязку

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

09:40 19.05.2026
РФ проводить ядерні навчання

РФ проводить ядерні навчання

23:01 13.05.2026
НАТО завершив навчання Steadfast Deterrence 2026

НАТО завершив навчання Steadfast Deterrence 2026

17:43 11.05.2026
Перші 200 патрульних вже проходять навчання на полігоні – МВС

Перші 200 патрульних вже проходять навчання на полігоні – МВС

13:18 05.05.2026
У Латвії почалися навчання НАТО

У Латвії почалися навчання НАТО

09:49 04.05.2026
У Литві розпочалися навчання НАТО

У Литві розпочалися навчання НАТО

17:44 01.05.2026
Підрозділи ЗСУ провели у Польщі навчання з психічної стійкості

Підрозділи ЗСУ провели у Польщі навчання з психічної стійкості

14:19 30.04.2026
Підрозділи ЗСУ проводять інтенсивні навчання на польських полігонах

Підрозділи ЗСУ проводять інтенсивні навчання на польських полігонах

18:49 23.04.2026
Експерти назвали навички, які забезпечать конкурентоздатність фахівця у добу штучного інтелекту

Експерти назвали навички, які забезпечать конкурентоздатність фахівця у добу штучного інтелекту

13:29 21.04.2026
Фінляндія до кінця 2026р. спрямує EUR1млн для посилення кіберстійкості України

Фінляндія до кінця 2026р. спрямує EUR1млн для посилення кіберстійкості України

11:26 15.04.2026
В Україні запускають нову модель підготовки генеральних менеджерів готелів: 8-місячна програма від Ribas Hotel Academy

В Україні запускають нову модель підготовки генеральних менеджерів готелів: 8-місячна програма від Ribas Hotel Academy

ВАЖЛИВЕ

"Київстар" у І кв-2026р збільшив EBITDA на 28,5% за зростання виручки на 31,3%

Підвищення тарифів на мобільний зв'язок у січні-лютому на 15% збільшує річну інфляцію на 0,25 в.п. – НБУ

Рада схвалила законопроєкт щодо міжнародного автоматичного обміну інформацією про доходи, отримані з цифрових платформ

"Київстар" у 2025р збільшив EBITDA на 30%

Рада відхилила законопроєкт про оподаткування цифрових платформ, що був структурним маяком програми МВФ

ОСТАННЄ

Ташкент став другим за розміром після Києва ринком для Uklon

Перший відкритий датасет українського рукописного тексту RUKOPYS для цифровізації держсервісів створено в Україні

"Укрпошта" завершила повну автоматизацію логістичної інфраструктури за близько 690 млн грн

"Укрпошта" за підсумками 4 міс.-2026 вийшла на прибуток – гендиректор

Кабмін передав координацію PlayCity із сфери Мінцифри до сфери прем'єра

Кабмін вивів PlayCity із сфери координації Мінцифри

Частка нелегального сегменту грального ринку України у 2026р зросла до 56,7% – дослідження

"Київстар" планує посилити позиції на ринку хмарних сервісів

"Київстар" планує повністю відмовитися від 3G у 2026р

Мінцифри впровадило ШІ-агента у мобільний застосунок "Дія"

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА