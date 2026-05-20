Інтерфакс-Україна
Телеком
09:14 20.05.2026

Ташкент став другим за розміром після Києва ринком для Uklon

2 хв читати

Онлайн-сервіс таксі Uklon посідає друге місце на ринку райдхелінгу в столиці Узбекистану Ташкенті, а 90% його команди в країні – місцеві фахівці, повідомив СЕО та президент українського мобільного оператору "Київстар" Олександр Комаров.

"Uklon – другий на ринку райдхелінгу в Ташкенті, а Ташкент вже другий після Києва серед усіх міст присутності Uklon. Український бізнес вміє рухати світ)", – додав Комаров у Facebook.

За його словами, в місті відбулося засідання наглядової ради Uklon.

У свою чергу СЕО онлайн-сервісу таксі Сергій Гришков зауважив, що в межах робочих зустрічей було проведено стратегічний воркшоп з локальною командою та бордом.

"Вийшли з чітким розумінням, куди рухаємось далі ", – наголосив він.

За словами Гришкова, Uklon за три роки закріпився на другій позиції та має потенціал для зростання.

"Досвід конкуренції з глобальними гравцями в Україні показав: місце на ринку визначається якістю продукту, локальною адаптацією, технологіями і довірою користувачів", – підкреслив він.

Uklon, який був консолідований у звітність "Київстару" в квітні 2025 року, в першому кварталі 2026 року отримав 1,425 млрд грн виручки, або $32,9 млн. Його EBITDA склала 538,9 млн грн або $12,4 млн. Кількість поїздок за перший квартал 2026 року склала 43,7 млн, а доставок – 1,5 млн.

Як повідомляв раніше СЕО онлайн-сервісу таксі під час Businessbreakfast від Forbes Ukraine , найважливішим завданням в Uklon спільно з найбільшим українським мобільним оператором "Київстар" є пошук суттєвих синергій між бізнесами, зокрема, вже з другого-третього кварталу 2026 року компанії матимуть пропозиції, які побачать користувачі.

Теги: #uklon #київстар #ташкент

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

20:31 14.05.2026
"Київстар" планує посилити позиції на ринку хмарних сервісів

"Київстар" планує посилити позиції на ринку хмарних сервісів

20:03 14.05.2026
"Київстар" планує повністю відмовитися від 3G у 2026р

"Київстар" планує повністю відмовитися від 3G у 2026р

09:19 13.05.2026
"Київстар" переобрав раду директорів з ексдержсекретарем США Помпео та ексглавою "Майкрософт Україна" Шимківим

"Київстар" переобрав раду директорів з ексдержсекретарем США Помпео та ексглавою "Майкрософт Україна" Шимківим

08:38 13.05.2026
"Київстар" у І кв-2026р збільшив EBITDA на 28,5% за зростання виручки на 31,3%

"Київстар" у І кв-2026р збільшив EBITDA на 28,5% за зростання виручки на 31,3%

09:56 07.05.2026
"Київстар" запускає продаж Starlink для бізнесу

"Київстар" запускає продаж Starlink для бізнесу

10:27 30.04.2026
"Київстар" на початковому етапі переходу до холдингової моделі – СЕО

"Київстар" на початковому етапі переходу до холдингової моделі – СЕО

12:25 29.04.2026
"Київстар" та VEON прозвітували про інвестиції в $1,3 млрд з 2023р – швидше та на 30% більше плану

"Київстар" та VEON прозвітували про інвестиції в $1,3 млрд з 2023р – швидше та на 30% більше плану

15:43 23.04.2026
"Київстар" запускає тестування роботи месенджерів через технологію D2C

"Київстар" запускає тестування роботи месенджерів через технологію D2C

16:16 22.04.2026
Технологією 5G з моменту запуску скористалися майже 500 тис. абонентів "Київстар"

Технологією 5G з моменту запуску скористалися майже 500 тис. абонентів "Київстар"

22:03 21.04.2026
"Київстар" відновив роботу після незначного технічного збою

"Київстар" відновив роботу після незначного технічного збою

ВАЖЛИВЕ

"Київстар" у І кв-2026р збільшив EBITDA на 28,5% за зростання виручки на 31,3%

Підвищення тарифів на мобільний зв'язок у січні-лютому на 15% збільшує річну інфляцію на 0,25 в.п. – НБУ

Рада схвалила законопроєкт щодо міжнародного автоматичного обміну інформацією про доходи, отримані з цифрових платформ

"Київстар" у 2025р збільшив EBITDA на 30%

Рада відхилила законопроєкт про оподаткування цифрових платформ, що був структурним маяком програми МВФ

ОСТАННЄ

Перший відкритий датасет українського рукописного тексту RUKOPYS для цифровізації держсервісів створено в Україні

"Укрпошта" завершила повну автоматизацію логістичної інфраструктури за близько 690 млн грн

"Укрпошта" за підсумками 4 міс.-2026 вийшла на прибуток – гендиректор

Кабмін передав координацію PlayCity із сфери Мінцифри до сфери прем'єра

Кабмін вивів PlayCity із сфери координації Мінцифри

Частка нелегального сегменту грального ринку України у 2026р зросла до 56,7% – дослідження

Мінцифри впровадило ШІ-агента у мобільний застосунок "Дія"

Центр підтримки підприємців "Дія.Бізнес" відновив роботу у Харкові

Кабмін звільнив заступницю міністра цифрової трансформації Стецюк

"Vodafone Україна" запустив 5G у міжнародному роумінгу в 15 країнах

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА