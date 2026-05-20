Ташкент став другим за розміром після Києва ринком для Uklon

Онлайн-сервіс таксі Uklon посідає друге місце на ринку райдхелінгу в столиці Узбекистану Ташкенті, а 90% його команди в країні – місцеві фахівці, повідомив СЕО та президент українського мобільного оператору "Київстар" Олександр Комаров.

"Uklon – другий на ринку райдхелінгу в Ташкенті, а Ташкент вже другий після Києва серед усіх міст присутності Uklon. Український бізнес вміє рухати світ)", – додав Комаров у Facebook.

За його словами, в місті відбулося засідання наглядової ради Uklon.

У свою чергу СЕО онлайн-сервісу таксі Сергій Гришков зауважив, що в межах робочих зустрічей було проведено стратегічний воркшоп з локальною командою та бордом.

"Вийшли з чітким розумінням, куди рухаємось далі ", – наголосив він.

За словами Гришкова, Uklon за три роки закріпився на другій позиції та має потенціал для зростання.

"Досвід конкуренції з глобальними гравцями в Україні показав: місце на ринку визначається якістю продукту, локальною адаптацією, технологіями і довірою користувачів", – підкреслив він.

Uklon, який був консолідований у звітність "Київстару" в квітні 2025 року, в першому кварталі 2026 року отримав 1,425 млрд грн виручки, або $32,9 млн. Його EBITDA склала 538,9 млн грн або $12,4 млн. Кількість поїздок за перший квартал 2026 року склала 43,7 млн, а доставок – 1,5 млн.

Як повідомляв раніше СЕО онлайн-сервісу таксі під час Businessbreakfast від Forbes Ukraine , найважливішим завданням в Uklon спільно з найбільшим українським мобільним оператором "Київстар" є пошук суттєвих синергій між бізнесами, зокрема, вже з другого-третього кварталу 2026 року компанії матимуть пропозиції, які побачать користувачі.