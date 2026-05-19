09:22 19.05.2026

Перший відкритий датасет українського рукописного тексту RUKOPYS для цифровізації держсервісів створено в Україні

Заступник міністра економіки, довкілля та сільського господарства України Олександр Циборт повідомив про створення першого великого відкритого розміченого датасету українського рукописного тексту під назвою RUKOPYS.

За словами заступника міністра, датасет, створений у співпраці держави, університетів та AI-спільноти, став ключовим активом хакатону Handwritten to Data, який реалізується з метою впровадження найкращих технологічних рішень у систему "єДозвіл".

"Всередині держави досі живуть тисячі рукописних документів: заяви, журнали, довідки, підписи, печатки. Саме вони гальмують цифровізацію не менше, ніж складні процедури чи регуляції. І саме з ними найгірше працюють існуючі AI-рішення", – написав Циборт у Facebook у понеділок, додавши, що RUKOPYS закриває цю прогалину.

Він наголосив, що найкращі моделі, які з’являться у межах конкурсу, підуть прямо в "єДозвіл" та інші державні сервіси, щоб рукопис нарешті перестав бути "сліпою зоною" для держави.

Хакатон Handwritten to Data реалізується Міністерством економіки, довкілля та сільського господарства України за підтримки Міністерства цифрової трансформації України у партнерстві з AI HOUSE та Українським католицьким університетом (УКУ).

18:17 18.05.2026
Бізнес закликає Мінекономіки та Агенцію ДПП відкрити зміст угод про партнерство в URIF

15:43 18.05.2026
Нацкешбек необхідно витратити до 30 червня включно, інакше кошти з карток повернуться у держбюджет – Мінекономіки

14:14 15.05.2026
Мінекономіки розширило перелік техніки з 15%-ю компенсацією 146 найменуваннями від 13 виробників

17:09 14.05.2026
"Держмолодьжитло" передадуть у підпорядкування Мінекономіки

17:48 13.05.2026
Мінекономіки очікує запуск "промислового безвізу" у 2027р., готує оновлення механізму бронювання в червні

13:43 13.05.2026
4-й грантовий цикл з фінансуванням до 1,1 млн грн запущений для агровиробників України через ДАР - Мінекономіки

17:52 12.05.2026
Мінекономіки прогнозує зменшення врожаю зернових у 2026р. всього на 1%

13:30 12.05.2026
Проєкт стажування для людей віком 50+ "Досвід має значення" почав прийом заявок

17:47 11.05.2026
Мінекономіки планує створити єдину платформу житлового фінансування для поєднання донорських та бюджетних коштів

13:40 11.05.2026
Мінекономіки та НУБіП готуватимуть кадри для українських агропроєктів у країнах Африки

