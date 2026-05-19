Перший відкритий датасет українського рукописного тексту RUKOPYS для цифровізації держсервісів створено в Україні

Заступник міністра економіки, довкілля та сільського господарства України Олександр Циборт повідомив про створення першого великого відкритого розміченого датасету українського рукописного тексту під назвою RUKOPYS.

За словами заступника міністра, датасет, створений у співпраці держави, університетів та AI-спільноти, став ключовим активом хакатону Handwritten to Data, який реалізується з метою впровадження найкращих технологічних рішень у систему "єДозвіл".

"Всередині держави досі живуть тисячі рукописних документів: заяви, журнали, довідки, підписи, печатки. Саме вони гальмують цифровізацію не менше, ніж складні процедури чи регуляції. І саме з ними найгірше працюють існуючі AI-рішення", – написав Циборт у Facebook у понеділок, додавши, що RUKOPYS закриває цю прогалину.

Він наголосив, що найкращі моделі, які з’являться у межах конкурсу, підуть прямо в "єДозвіл" та інші державні сервіси, щоб рукопис нарешті перестав бути "сліпою зоною" для держави.

Хакатон Handwritten to Data реалізується Міністерством економіки, довкілля та сільського господарства України за підтримки Міністерства цифрової трансформації України у партнерстві з AI HOUSE та Українським католицьким університетом (УКУ).