"Укрпошта" завершила повну автоматизацію логістичної інфраструктури за близько 690 млн грн

Національний поштовий оператор України "Укрпошта" завершив повну автоматизацію логістичної інфраструктури, інвестувавши в неї близько 690 млн грн власних коштів, повідомив генеральний директор компанії Ігор Смілянський.

"Ми збудували цю інфраструктуру з резервами – як на зростання обсягів, так і на те, щоб один сортувальний центр міг дуже швидко підняти обсяги іншого сортувального центру", – сказав СЕО "Укрпошти" під час презентації одного з логістичних центрів компанії, передає кореспондент "Інтерфакс-Україна".

Під час презентації зазначалось, що обладнання для логістичних хабів розробила українська компанія "Українські Інтелектуальні Системи", а 98% комплектуючих були виготовлені в Україні.

Станом на сьогодні "Укрпошта" автоматизувала 24 логістичні об’єкти по всій країні, у тому числі 7 логістичних терміналів (хабів): Київ-Лівий, Київ-Правий, Харків, Дніпро, Одеса, Львів та Хмельницький. Також автоматизовано 17 логістичних центрів у Вінниці, Чернівцях, Миколаєві, Кропивницькому, Запоріжжі, Кривому Розі, Полтаві, Кременчуці, Сумах, Житомирі, Черкасах, Умані, Мукачеві, Луцьку, Рівному, Івано-Франківську та Тернополі.

В "Укрпошті" уточнили, що автоматизована обробку внутрішніх і міжнародних посилок, листів, друкованих видань, рекламної продукції, замовлення у межах проєкту "Укрпошта.Аптека".

Смілянський пояснив, що потужність ліній по сортуванню листів складає 25 тис. на годину, що становить близько 16 млн на місяць.

Одна лінія для великих посилок може обробляти 4 тис. на годину, а для невеликих посилок вагою до 2 кг – до 8 тис. Загальна потужність системи складає 3 млн посилок на день.

Окремо в компанії модернізували обробку друкованих медіа. Автоматизовані лінії комплектування газет і журналів працюють у хабах Київ-Лівий, Київ-Правий, а також у Львові, Дніпрі та Одесі. Пропускна здатність однієї сортувальної машини становить до 5,6 тис. примірників на годину, а загальна планова пропускна здатність сортувального обладнання на чотирьох локаціях на місяць складає 14,4 млн примірників.

СЕО "Укрпошти" пояснив, що раніше для сортування 990 напрямків доставки потрібно було 990 мішкотримачів та 150 кв. м виробничої площі, і за ручного сортування оператори за одну зміну долали по кілька кілометрів між мішкотримачами. Відтепер відповідний обсяг обробляється на 50 кв. м, система оптимізувала ручне комплектування, зменшивши навантаження на персонал, що надає можливість на одній локації обслуговувати декілька регіонів, що в загальному по мережі зменшило кількість обладнання та операційні витрати.

За словами Смілянського, "Укрпошта" також пришвидшила міжнародну логістику. Компанія запровадила стандарт, за яким 90% міжнародних відправлень залишають Україну протягом 24 годин. Завдяки цьому доставка, зокрема до Лондона, займає близько трьох днів.

Крім того, у логістичних об’єктах працюють також системи напівавтоматичної обробки письмової кореспонденції з OCR-технологією, що передбачає розпізнавання адрес, включно з рукописним почерком.

На території логістичних хабів працює складська та сортувальна інфраструктура проєкту "Укрпошта.Аптека" потужністю до 8 тис. замовлень на добу. Сервіс забезпечує доступ до рецептурних препаратів; безрецептурних ліків та препаратів за програмою "Доступні ліки". Відповідна послуга доступна у близько 26 тис. точок присутності по всій країні, включно з віддаленими, сільськими та прифронтовими громадами з безкоштовною доставкою для клієнтів.

Завдяки автоматизації логістичної інфраструктури компанії вдалося значно зменшити кількість зайнятих у цих роботах. "В нас залишилось 2 тис. сортувальників, а коли я прийшов, було 10 тис. Однак в нас на сьогодні відкрито 1,6 тис. вакансій", – уточнив СЕО національного поштового оператора.

Як повідомлялось, загальний прибуток державної "Укрпошти" за січень-квітень становив 106,3 млн грн, прибуток EBITDA – 122,9 млн грн. Власний капітал компанії сягнув 2,3 млрд грн без додаткового бюджетного фінансування.

За січень-березень 2026 року компанія отримала чистий збиток 204,8 млн грн, що на 1,1 млн грн, або 0,5%, більше за аналогічний період 2025 року, тоді як її виручка зросла на 1,1% – до 13 млрд 118,42 млрд грн.