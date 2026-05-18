11:07 18.05.2026

"Укрпошта" за підсумками 4 міс.-2026 вийшла на прибуток – гендиректор

Загальний прибуток державної "Укрпошти" за січень-квітень становив 106,3 млн грн, прибуток EBITDA – 122,9 млн грн, повідомив генеральний директор компанії Ігор Смілянський у Facebook у понеділок.

"EBITDA (операційний прибуток) – показник ефективності основної діяльності бізнесу – покращилась з від’ємних 13,6 млн грн до позитивних 122,9 млн грн. І це без урахування продажу майна. Виключно операційні доходи", – зазначив він.

За словами гендиректора, власний капітал компанії сягнув 2,3 млрд грн без додаткового бюджетного фінансування.

"Ну так у кого немає карт, а у кого зараз козирі на руках?" – підсумував Смілянській у заочній дискусії із головою Національного банку України Андрієм Пишним щодо фінансової спроможності "Укрпошти" "відновлювати та накопичувати капітал за рахунок операційної діяльності" та отримати банківську ліцензію.

Як повідомлялось, "Укрпошта" за січень-березень 2026 року отримала чистий збиток 204,8 млн грн, що на 1,1 млн грн, або 0,5%, більше за аналогічний період 2025 року, тоді як її виручка зросла на 1,1% – до 13 млрд 118,42 млрд грн.

Власний капітал компанії у першому кварталі цього року скоротився з 2,208 млрд грн до 2,003 млрд грн.

У квітні цього року "Укрпошта" отримала 461,5 млн грн за свою будівлю колишнього сортувального центру біля залізничного вокзалу у Львові, яку купив фонд "Євротек Інвест" власника мережі супермаркетів "Арсен" Михайла Весельського.

