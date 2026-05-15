Кабмін передав координацію PlayCity із сфери Мінцифри до сфери прем'єра

Кабінет міністрів ввів Державне агентство України ПлейСіті (PlayCity) у сферу координації прем’єр-міністра, тоді як трохи більше року воно координувалося через міністра цифрової трансформації.

Згідно із постановою №613 від 13 травня, оприлюдненою у п’ятницю, держагентство ПлейСіті відтепер координується Кабміном через прем’єр-міністра.

Як повідомлялося, з лютого 2025 року державну політику у сфері азартних ігор формує та координує Мінцифри. Уряд у березні 2025 року ухвалив створити новий центральний орган виконавчої влади – агентство "ПлейСіті" (PlayCity), яке підпорядковувалося Мінцифри та з 1 квітня замінило попереднього регулятора – Комісію з регулювання азартних ігор та лотерей (КРАІЛ). В той же час КРАІЛ з початку створення восени 2020 року напряму підпорядковувався Кабміну.

"Для білого прозорого бізнесу кращою буде та вертикаль регулювання, яка зможе ефективніше витісняти нелегальний сегмент. Зараз 56,7% грального ринку перебуває у тіні, і для нас очевидно, що ринок продовжує далі тінізуватися, а бюджет – втрачати податкові надходження", – прокоментував рішення уряду на прохання агентства "Інтерфакс-Україна" президент Асоціації українських операторів грального ринку Олександр Когут у п’ятницю.

За його словами, зміна державної вертикалі управління галуззю миттєво не вплине на білий бізнес, бо легальні оператори і так чесно сплачують податки, а обсяги коштів на ринку та кількість гравців залишаються приблизно однаковими.

"Натомість стратегічно це може суттєво вплинути на обсяги нелегального ринку. Якщо, наприклад, при новій вертикалі ми побачимо дієву програму боротьби з тіньовим сегментом, якщо нелегальні платформи будуть блокуватись миттєво, а не за 10 днів. Сьогодні білий ринок сплачує 17,4 млрд грн податків на рік. Якщо знизити частку нелегального ринку хоча б до 25-30%, держава отримає додатково 11-12 млрд грн податкових надходжень щороку, а виручка легальних операторів може відповідно зрости на 20-30%", – зазначив Когут.

Раніше рішення уряду про перепідпорядкування "ПлейСіті" від Мінцифри безпосередньо до Кабміну привітав голова профільного парламентського комітету Данило Гетманцев.

"Безперечно, зупинятися на цьому не можна, і це лише перший крок виведення ринку з того апокаліптичного стану…", – зазначив він у Телеграм.