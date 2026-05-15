Інтерфакс-Україна
Телеком
15:47 15.05.2026

Кабмін передав координацію PlayCity із сфери Мінцифри до сфери прем'єра

2 хв читати
Кабмін передав координацію PlayCity із сфери Мінцифри до сфери прем'єра
Фото: playcity.gov.ua

Кабінет міністрів ввів Державне агентство України ПлейСіті (PlayCity) у сферу координації прем’єр-міністра, тоді як трохи більше року воно координувалося через міністра цифрової трансформації.

Згідно із постановою №613 від 13 травня, оприлюдненою у п’ятницю, держагентство ПлейСіті відтепер координується Кабміном через прем’єр-міністра.

Як повідомлялося, з лютого 2025 року державну політику у сфері азартних ігор формує та координує Мінцифри. Уряд у березні 2025 року ухвалив створити новий центральний орган виконавчої влади – агентство "ПлейСіті" (PlayCity), яке підпорядковувалося Мінцифри та з 1 квітня замінило попереднього регулятора – Комісію з регулювання азартних ігор та лотерей (КРАІЛ). В той же час КРАІЛ з початку створення восени 2020 року напряму підпорядковувався Кабміну.

"Для білого прозорого бізнесу кращою буде та вертикаль регулювання, яка зможе ефективніше витісняти нелегальний сегмент. Зараз 56,7% грального ринку перебуває у тіні, і для нас очевидно, що ринок продовжує далі тінізуватися, а бюджет – втрачати податкові надходження", – прокоментував рішення уряду на прохання агентства "Інтерфакс-Україна" президент Асоціації українських операторів грального ринку Олександр Когут у п’ятницю.

За його словами, зміна державної вертикалі управління галуззю миттєво не вплине на білий бізнес, бо легальні оператори і так чесно сплачують податки, а обсяги коштів на ринку та кількість гравців залишаються приблизно однаковими.

"Натомість стратегічно це може суттєво вплинути на обсяги нелегального ринку. Якщо, наприклад, при новій вертикалі ми побачимо дієву програму боротьби з тіньовим сегментом, якщо нелегальні платформи будуть блокуватись миттєво, а не за 10 днів. Сьогодні білий ринок сплачує 17,4 млрд грн податків на рік. Якщо знизити частку нелегального ринку хоча б до 25-30%, держава отримає додатково 11-12 млрд грн податкових надходжень щороку, а виручка легальних операторів може відповідно зрости на 20-30%", – зазначив Когут.

Раніше рішення уряду про перепідпорядкування "ПлейСіті" від Мінцифри безпосередньо до Кабміну привітав голова профільного парламентського комітету Данило Гетманцев.

"Безперечно, зупинятися на цьому не можна, і це лише перший крок виведення ринку з того апокаліптичного стану…", – зазначив він у Телеграм.

Теги: #мінцифри #playcity #премєр_міністр #гетманцев #когут

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

13:57 15.05.2026
Кабмін вивів PlayCity із сфери координації Мінцифри

Кабмін вивів PlayCity із сфери координації Мінцифри

13:30 07.05.2026
Twitch за запитом від PlayCity заблокував обліковий запис через незаконну рекламу азартних ігор

Twitch за запитом від PlayCity заблокував обліковий запис через незаконну рекламу азартних ігор

13:33 06.05.2026
Мінцифри фокусується на цифровізації держпослуг, але виборів та повісток через "Дію" наразі не буде – в.о. міністра

Мінцифри фокусується на цифровізації держпослуг, але виборів та повісток через "Дію" наразі не буде – в.о. міністра

17:02 05.05.2026
Мінцифри розробило стратегію щодо протидії лудоманії до 2035 р

Мінцифри розробило стратегію щодо протидії лудоманії до 2035 р

14:58 05.05.2026
Гетманцев вважає можливим створення злочинної групи у Сенс Банку для обслуговування нелегальних азартних ігор

Гетманцев вважає можливим створення злочинної групи у Сенс Банку для обслуговування нелегальних азартних ігор

20:11 22.04.2026
PlayCity анулювало ліцензію на проведення азартних ігор у залах гральних автоматів для ТОВ "Фавбет Гейм Слотс"

PlayCity анулювало ліцензію на проведення азартних ігор у залах гральних автоматів для ТОВ "Фавбет Гейм Слотс"

17:20 22.04.2026
Канада до кінця 2026р виділить близько 92 млн грн на кіберзахист України

Канада до кінця 2026р виділить близько 92 млн грн на кіберзахист України

12:22 21.04.2026
Мінцифри пропонує експериментальний сервіс "єДумки" для онлайн-комунікації громадян з місцевою владою

Мінцифри пропонує експериментальний сервіс "єДумки" для онлайн-комунікації громадян з місцевою владою

20:34 20.04.2026
PlayCity розпочало співпрацю з YouTube щодо протидії незаконній рекламі азартних ігор

PlayCity розпочало співпрацю з YouTube щодо протидії незаконній рекламі азартних ігор

16:52 17.04.2026
Національне дослідження впливу азартних ігор на суспільство стартувало в Україні – Мінцифри

Національне дослідження впливу азартних ігор на суспільство стартувало в Україні – Мінцифри

ВАЖЛИВЕ

"Київстар" у І кв-2026р збільшив EBITDA на 28,5% за зростання виручки на 31,3%

Підвищення тарифів на мобільний зв'язок у січні-лютому на 15% збільшує річну інфляцію на 0,25 в.п. – НБУ

Рада схвалила законопроєкт щодо міжнародного автоматичного обміну інформацією про доходи, отримані з цифрових платформ

"Київстар" у 2025р збільшив EBITDA на 30%

Рада відхилила законопроєкт про оподаткування цифрових платформ, що був структурним маяком програми МВФ

ОСТАННЄ

Частка нелегального сегменту грального ринку України у 2026р зросла до 56,7% – дослідження

"Київстар" планує посилити позиції на ринку хмарних сервісів

"Київстар" планує повністю відмовитися від 3G у 2026р

Мінцифри впровадило ШІ-агента у мобільний застосунок "Дія"

Центр підтримки підприємців "Дія.Бізнес" відновив роботу у Харкові

Кабмін звільнив заступницю міністра цифрової трансформації Стецюк

"Vodafone Україна" запустив 5G у міжнародному роумінгу в 15 країнах

Українська ІТ-компанія Jiji купила платформу оголошень Bikroy у Бангладеш

"Київстар" переобрав раду директорів з ексдержсекретарем США Помпео та ексглавою "Майкрософт Україна" Шимківим

"Київстар" у І кв-2026р збільшив EBITDA на 28,5% за зростання виручки на 31,3%

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА