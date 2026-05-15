Кабмін вивів PlayCity зі сфери координації Мінцифри

Кабінет міністрів ввів державне агентство України ПлейСіті (PlayCity) в сферу координації прем’єр-міністра.

Згідно з постановою №613 від 13 травня, держагентство ПлейСіті відтепер координується Кабміном через прем’єр-міністра.

До цього воно координувалося через Міністра цифрової трансформації.

Як повідомлялося, з лютого 2025 року державну політику у сфері азартних ігор формує та координує Мінцифри. Кабінет міністрів в березні 2025 року ухвалив створити новий центральний орган виконавчої влади – агентство "ПлейСіті" (PlayCity), яке підпорядковувалося Мінцифри та з 1 квітня замінило попереднього регулятора – Комісію з регулювання азартних ігор та лотерей (КРАІЛ).