Інтерфакс-Україна
Телеком
13:57 15.05.2026

Кабмін вивів PlayCity зі сфери координації Мінцифри

1 хв читати
Кабмін вивів PlayCity зі сфери координації Мінцифри
Фото: playcity.gov.ua

Кабінет міністрів ввів державне агентство України ПлейСіті (PlayCity) в сферу координації прем’єр-міністра.

Згідно з постановою №613 від 13 травня, держагентство ПлейСіті відтепер координується Кабміном через прем’єр-міністра.

До цього воно координувалося через Міністра цифрової трансформації.

Як повідомлялося, з лютого 2025 року державну політику у сфері азартних ігор формує та координує Мінцифри. Кабінет міністрів в березні 2025 року ухвалив створити новий центральний орган виконавчої влади – агентство "ПлейСіті" (PlayCity), яке підпорядковувалося Мінцифри та з 1 квітня замінило попереднього регулятора – Комісію з регулювання азартних ігор та лотерей (КРАІЛ).

Теги: #playcity #сфера #премєр_міністр

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

13:30 07.05.2026
Twitch за запитом від PlayCity заблокував обліковий запис через незаконну рекламу азартних ігор

Twitch за запитом від PlayCity заблокував обліковий запис через незаконну рекламу азартних ігор

20:11 22.04.2026
PlayCity анулювало ліцензію на проведення азартних ігор у залах гральних автоматів для ТОВ "Фавбет Гейм Слотс"

PlayCity анулювало ліцензію на проведення азартних ігор у залах гральних автоматів для ТОВ "Фавбет Гейм Слотс"

20:34 20.04.2026
PlayCity розпочало співпрацю з YouTube щодо протидії незаконній рекламі азартних ігор

PlayCity розпочало співпрацю з YouTube щодо протидії незаконній рекламі азартних ігор

19:37 16.04.2026
PlayCity оштрафувало "Паті Пленет" на 4,3 млн грн за допуск до гри особи з Реєстру обмежених

PlayCity оштрафувало "Паті Пленет" на 4,3 млн грн за допуск до гри особи з Реєстру обмежених

14:20 14.01.2026
Порошенко в Раді закликав обговорити з прем’єркою ситуацію в енергетиці

Порошенко в Раді закликав обговорити з прем’єркою ситуацію в енергетиці

14:18 26.05.2025
Прем'єром Румунії може стати колишній в. о. президента Болоян - Politico

Прем'єром Румунії може стати колишній в. о. президента Болоян - Politico

20:47 29.01.2025
Шмигаль на зустрічі з представниками хорватського бізнесу окреслив п'ять перспективних напрямів для роботи в Україні

Шмигаль на зустрічі з представниками хорватського бізнесу окреслив п'ять перспективних напрямів для роботи в Україні

19:48 29.01.2025
Шмигаль виступив перед депутатами парламенту Хорватії

Шмигаль виступив перед депутатами парламенту Хорватії

15:45 04.09.2024
Макрон може вже в середу оголосити нового прем'єра Франції

Макрон може вже в середу оголосити нового прем'єра Франції

22:53 19.08.2024
Прем'єр України оцінює потреби в зовнішньому фінансуванні у 2025 році щонайменше в $38 млрд

Прем'єр України оцінює потреби в зовнішньому фінансуванні у 2025 році щонайменше в $38 млрд

ВАЖЛИВЕ

"Київстар" у І кв-2026р збільшив EBITDA на 28,5% за зростання виручки на 31,3%

Підвищення тарифів на мобільний зв'язок у січні-лютому на 15% збільшує річну інфляцію на 0,25 в.п. – НБУ

Рада схвалила законопроєкт щодо міжнародного автоматичного обміну інформацією про доходи, отримані з цифрових платформ

"Київстар" у 2025р збільшив EBITDA на 30%

Рада відхилила законопроєкт про оподаткування цифрових платформ, що був структурним маяком програми МВФ

ОСТАННЄ

Частка нелегального сегменту грального ринку України у 2026р зросла до 56,7% – дослідження

"Київстар" планує посилити позиції на ринку хмарних сервісів

"Київстар" планує повністю відмовитися від 3G у 2026р

Мінцифри впровадило ШІ-агента у мобільний застосунок "Дія"

Центр підтримки підприємців "Дія.Бізнес" відновив роботу у Харкові

Кабмін звільнив заступницю міністра цифрової трансформації Стецюк

"Vodafone Україна" запустив 5G у міжнародному роумінгу в 15 країнах

Українська ІТ-компанія Jiji купила платформу оголошень Bikroy у Бангладеш

"Київстар" переобрав раду директорів з ексдержсекретарем США Помпео та ексглавою "Майкрософт Україна" Шимківим

"Київстар" у І кв-2026р збільшив EBITDA на 28,5% за зростання виручки на 31,3%

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА