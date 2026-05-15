Інтерфакс-Україна
Телеком
10:26 15.05.2026

Частка нелегального сегменту грального ринку України у 2026р зросла до 56,7% – дослідження

4 хв читати

Частка нелегального сегмента грального ринку України у 2026 році зросла з 52,1% до 56,7%, про це свідчать результати другого дослідження, проведеного міжнародною компанією Kantar у березні-травні 2026 року, які представив президент Асоціації українських операторів грального бізнесу (АУОГБ) Олександр Когут.

"Результати суттєво гірші, ніж ми очікували. Частка нелегального ринку в грошовому вимірі зросла з 52,1% до 56,7%. Обсяг нелегального ринку становить щонайменше 61,6 млрд грн", – зазначив він.

Когут наголосив, що дослідження підтверджує поточний тренд – неліцензований сегмент агресивно зростає та продовжує відбирати частку у легального ринку.

"Українські гравці продовжують мігрувати в сіру зону. Понад 80,6% опитаних уже грали в онлайн-казино або робили ставки через нелегальних операторів протягом останніх трьох місяців", – заявив президент асоціації.

Як уточнили в АУОГБ, репрезентативне дослідження проводилося серед 2500 респондентів на базі Kantar Access Panel – платформи, що дозволяє аналізувати поведінку споживачів, проводити репрезентативні опитування та тестувати рекламу, бренди й продукти. Аналізувалося сприйняття 56 брендів організаторів азартних ігор – як легальних, так і нелегальних, визначених операторами ринку.

Згідно з попередніми результатами, основними причинами, через які українці обирають нелегальні онлайн-казино є: швидкість виплат (49% респондентів), відсутність обмежень на гру (44%), кращі бонуси (37%), можливість оптимізації податків (25%), зручніша реєстрація (18%).

Серед інших зазначених переваг – можливість гри та отримання виграшу за допомогою криптовалют (6%) та обхід законодавчо встановлених вікових обмежень (2%).

Під час оцінки рівня знання брендів організаторів азартних ігор з’ясувалося, що 15 із ТОП-30 брендів, які знають і якими користуються споживачі, належать нелегальним гральним платформам.

На думку асоціації, дослідження вдруге продемонструвало, що серед фундаментальних причин тінізації ринку найбільш суттєвими є неефективне блокування нелегальних гральних платформ, які майже не обмежені у маркетингового просуванні своїх послуг, адміністративні обмеження на роботу легальних операторів, безперебійне функціонування у банківській системі "квазіпроцесінгів", які обслуговують нелегальні казино, а так репутаційний тиск навколо гральної індустрії.

"Якщо ситуація залишиться status quo і легальний ринок продовжать "затискати" під виглядом боротьби з лудоманією, переформатування ринку на користь нелегалів лише пришвидшиться. Українці й надалі масово переходитимуть у нерегульований сегмент, а держава – втрачати податкові надходження через тінізацію галузі", – вважає Когут.

За його словами, для скорочення обсягу нелегального ринку потрібна якісна державна програма боротьби з нелегальним гемблінгом. Глава АУОГБ у якості прикладу привів затягнуту процедура блокування нелегальних сайтів: для закриття одного нелегального онлайн-казино потрібно щонайменше 10 днів, тоді як дзеркальні сайти-клони створюються за 1-2 дні. У лютому 2026 року Асоціація запропонувала регулятору новий алгоритм блокування нелегальних доменів, однак його досі не впроваджено. Запропонований механізм передбачає миттєве блокування нелегальних сайтів та вже використовується НБУ і РНБО для блокування фішингових ресурсів.

За прогнозами Когута, за підсумками І кварталу 2026 року очікується зниження виручки легального сегмента більш ніж на 10-15%, що очевидно призведе до скорочення податкових надходжень від галузі у 2026 році.

Як повідомлялося, у вересні 2025 року компанії Kantar, Gradus та Factum Group провели перші незалежні комплексні дослідження рівня тінізації гральної індустрії. За їхніми результатами, частка нелегального сегмента становила від 39% до 53% ринку. За прогнозами міжнародної компанії H2 Gambling Capital, до 2030 року частка нелегального гемблінгу в Україні може зрости до 58%.

Наступне дослідження Kantar заплановане на вересень-жовтень 2026 року.#

За попередніми даними Державної податкової служби, сукупна виручка українського ринку iGaming у 2025 році становила 47,1 млрд грн, тоді як за оцінками АУОГБ фактична річна виручка галузі у 2025 році перевищила 62,07 млрд грн. Різниця пов’язана з тим, що не всі оператори подали річну звітність через припинення дії ліцензій.

Українська гральна індустрія минулого року сплатила до державного бюджету 17,4 млрд грн податків порівняно із 17,1 млрд грн у 2024 році, 10,4 млрд грн у 2023 році, 0,72 млрд грн у 2022 році та 0,24 млрд грн у 2021 році.

Створена у 2025 році Асоціація українських операторів грального бізнесу – незалежна саморегулівна організація, що об’єднує вісім найбільших ліцензованих операторів індустрії, які забезпечують близько 82% усіх податкових надходжень в галузі. Заявлена мета – формування прозорих правил функціонування ринку та протидія нелегальному бізнесу.

Теги: #гральний_бізнес #ауогб

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

16:52 17.04.2026
Національне дослідження впливу азартних ігор на суспільство стартувало в Україні – Мінцифри

Національне дослідження впливу азартних ігор на суспільство стартувало в Україні – Мінцифри

20:24 15.04.2026
Мінцифри спільно з PlayCity запустили онлайн-ліцензування для грального бізнесу на порталі "Дія"

Мінцифри спільно з PlayCity запустили онлайн-ліцензування для грального бізнесу на порталі "Дія"

16:14 09.04.2026
Мінцифрі пропонують надати військовим командирам право обмежувати військовослужбовців в участі в азартних іграх – профільна асоціація

Мінцифрі пропонують надати військовим командирам право обмежувати військовослужбовців в участі в азартних іграх – профільна асоціація

19:04 03.04.2026
Заборона участі військовослужбовців в азартних іграх призведе до їх відтоку до нелегалів – профільна асоціація

Заборона участі військовослужбовців в азартних іграх призведе до їх відтоку до нелегалів – профільна асоціація

10:38 10.03.2026
Військові грають в азартні ігри не більше, ніж у середньому по Україні, — дослідження KANTAR

Військові грають в азартні ігри не більше, ніж у середньому по Україні, — дослідження KANTAR

13:40 19.02.2026
Рівень лудоманїї в Україні низький – дослідження KANTAR

Рівень лудоманїї в Україні низький – дослідження KANTAR

13:09 23.01.2026
Гральна індустрія в Україні збільшила сплату податків 2025р лише на 1,6% через зростання нелегального сегменту - АУОГБ

Гральна індустрія в Україні збільшила сплату податків 2025р лише на 1,6% через зростання нелегального сегменту - АУОГБ

10:24 26.12.2025
PlayCity планує повноцінно підключити гральний бізнес до системи онлайн-моніторингу у 2026р. – керівник

PlayCity планує повноцінно підключити гральний бізнес до системи онлайн-моніторингу у 2026р. – керівник

14:26 24.12.2025
Уряд ухвалив постанову про можливість подання заяв на ліцензії у сфері грального бізнесу через портал "Дія"

Уряд ухвалив постанову про можливість подання заяв на ліцензії у сфері грального бізнесу через портал "Дія"

15:00 12.12.2025
Профільна асоціація закликає відмовитися від наджорстких лімітів для гравців та зберегти легальний гральний ринок

Профільна асоціація закликає відмовитися від наджорстких лімітів для гравців та зберегти легальний гральний ринок

ВАЖЛИВЕ

"Київстар" у І кв-2026р збільшив EBITDA на 28,5% за зростання виручки на 31,3%

Підвищення тарифів на мобільний зв'язок у січні-лютому на 15% збільшує річну інфляцію на 0,25 в.п. – НБУ

Рада схвалила законопроєкт щодо міжнародного автоматичного обміну інформацією про доходи, отримані з цифрових платформ

"Київстар" у 2025р збільшив EBITDA на 30%

Рада відхилила законопроєкт про оподаткування цифрових платформ, що був структурним маяком програми МВФ

ОСТАННЄ

"Київстар" планує посилити позиції на ринку хмарних сервісів

"Київстар" планує повністю відмовитися від 3G у 2026р

Мінцифри впровадило ШІ-агента у мобільний застосунок "Дія"

Центр підтримки підприємців "Дія.Бізнес" відновив роботу у Харкові

Кабмін звільнив заступницю міністра цифрової трансформації Стецюк

"Vodafone Україна" запустив 5G у міжнародному роумінгу в 15 країнах

Українська ІТ-компанія Jiji купила платформу оголошень Bikroy у Бангладеш

"Київстар" переобрав раду директорів з ексдержсекретарем США Помпео та ексглавою "Майкрософт Україна" Шимківим

"Київстар" у І кв-2026р збільшив EBITDA на 28,5% за зростання виручки на 31,3%

"Українська правда" залучила майже 1,5 тис. платних підписників за 4 дні після запуску пейволу

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА