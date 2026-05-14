"Київстар" планує посилити позиції на ринку хмарних сервісів

Найбільший український мобільний оператор "Київстар" розглядає хмарний бізнес як один із важливих напрямів майбутнього розвитку, нещодавно запустив власний хмарний бізнес та шукає можливості його розвитку як органічно, так і за рахунок придбань

"Ми нещодавно запустили власний хмарний бізнес в Україні, власний центр обробки даних та почали комерціалізувати це наприкінці 2025 року", – повідомив СЕО та президент "Київстар" Олександр Комаров у четвер під час конференц-колу щодо звітності оператора за І квартал 2026 року.

За його словами, компанія прагне підготуватися до розвитку ринку хмарних сервісів після війни як з точки зору переліку послуг, так і з точки зори частки ринку та наявних компетенцій.

"Тож це досить важлива частина розвитку нашого бізнесу", – зазначив СЕО "Київстар".

Він уточнив, що наразі основним бізнесом компанії в цьому напрямку є перепродаж послуг Microsoft і, трохи, Amazon.

Наприкінці травня під час "Business breakfast з Володимиром Федоріним" Комаров відмовився коментувати можливу купівлю компанію GigaCloud, але також зазначив зацікавленість групи в укріпленні позицій в хмарному бізнесі.

У червні 2025 році мобільний оператор запустив власний хмарний сервіс для українських користувачів Kyivstar Cloud, що доступний для малого, середнього та великого бізнесу, а також для організацій держсектору.

У І кварталі 2026 року "Київстар" збільшив прибуток EBITDA на 28,5% – до 7,5 млрд грн, тоді як виручка зросла на 31,3% – до 13,9 млрд грн.

Згідно зі звітністю, виручка хмарного сервісу дочірньої компанії Kyivstar.Tech зросла зі 105 млн грн до 192 млн грн.