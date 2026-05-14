Інтерфакс-Україна
Телеком
20:03 14.05.2026

"Київстар" планує повністю відмовитися від 3G у 2026р

Найбільший український мобільний оператор "Київстар" повідомив, що 2026 рік стане останнім роком використання технології 3G для компанії в Україні.

"Ми хочемо зміцнити наше технологічне лідерство порівняно з конкурентами", – сказав СЕО та президент "Київстар" Олександр Комаров у четвер під час конференц-колу щодо звітності оператора за І квартал 2026 року.

За його словами, компанія майже завершила виконання відповідних ліцензійних зобов'язань щодо покриття технологією 4G майже 97% населення країни, при цьому повністю покриє технологією LTE всі основні дорог.

Комаров зауважив, що не очікує впровадження в Україні до кінця війни 5G зв'язку.

"Найімовірніший сценарій – це щось на кшталт 12 місяців після війни. І саме тому ми розглядаємо наші інвестиції в технологію LTE як стратегічні", – зазначив СЕО мобільного оператора.

Щодо зменшення кількості абонентів "Київстар" у І кварталі 2026 року на 0,4 млн, або на 3% – до 22 млн, то глава компанії наголосив, що таке скорочення відображає загальну ринкову тенденцію, яка зумовлена трьома факторами: зменшення кількості подвійних SIM-карт, певне підвищення цін та загальна демографічна ситуація у країні.

В той же час Комаров звернув увагу, що згідно зі статистикою національного регулятора "Київстар" зберігає свою частку на ринку за кількістю абонентів та навіть збільшив її на 0,1 відсоткового пункту у 2025 році порівняно з 2024 роком.

"Ми відносно стабільні протягом останніх років з часткою ринку абонентів понад 47%", – констатував він.

Як повідомлялось, "Київстар" збільшив прибуток EBITDA у І кварталі 2026 року на 28,5% – до 7,5 млрд грн, тоді як виручка зросла на 31,3% – до 13,9 млрд грн.

Показник ARPU (Average Revenue Per User) за І квартал 2026 року збільшився на 18,4% – до 166,5 грн за рахунок збільшення споживання даних та індексацію тарифів, а показник середньої кількості хвилин, який абонент використовує за один місяць (Mobile MoU), – на 2,3%, до 297.

 

