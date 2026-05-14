Мінцифри впровадило ШІ-агента у мобільний застосунок "Дія"

У мобільному застосунку "Дія" відтепер доступний ШІ-агент, що допоможе користувачу отримати витяги про місце проживання або оплатити штраф за порушення правил ПДР, йдеться у повідомленні Міністерства цифрової трансформації.

"Україна робить наступний крок в еволюції цифрової держави – від сервісів "у кілька кліків" до повноцінного Agentic State", – цитується у релізі в.о. міністра цифрової трансформації Олександра Борнякова в четвер.

У відомстві пояснили, що через ШІ-агента українці зможуть отримати витяг про місце проживання дорослого або дитини, а також оплатити штраф за порушення ПДР.

Для використання відповідної послуги потрібно оновити до останньої версії застосунок "Дія", перейти до іконки "Дія.AI" та вказати в чаті запит щодо потрібної послуги.

У Мінцифрі уточнили, що масштабування "Дія.AI" реалізовано завдяки партнерству з Google. Технологічним ядром асистента стала модель штучного інтелекту Gemini.

Зазначається, що в межах співпраці з компанією було дозволено розгорнути рішення на базі платформи Vertex AI, що забезпечує обробку запитів та точність відповідей.

Наразі ШІ-агент працює в режимі відкритого бета-тестуванні, йдеться у повідомленні.

Як повідомлялось, у Мінцифрі наголошують, що стратегічною метою є входження України до топ-3 країн світу за рівнем розвитку ШІ до 2030 року. Серед ключових напрямів – перехід до концепції Agentic State, розвиток цифрової економіки, підтримка технологічного бізнесу та телеком-сектору.