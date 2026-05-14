Інтерфакс-Україна
Телеком
17:06 14.05.2026

Мінцифри впровадило ШІ-агента у мобільний застосунок "Дія"

1 хв читати
Мінцифри впровадило ШІ-агента у мобільний застосунок "Дія"
Фото: Дія

У мобільному застосунку "Дія" відтепер доступний ШІ-агент, що допоможе користувачу отримати витяги про місце проживання  або оплатити штраф за порушення правил ПДР, йдеться у повідомленні Міністерства цифрової трансформації.

"Україна робить наступний крок в еволюції цифрової держави – від сервісів "у кілька кліків" до повноцінного Agentic State", – цитується у релізі в.о. міністра цифрової трансформації Олександра Борнякова в четвер.

У відомстві пояснили,  що через ШІ-агента українці зможуть отримати витяг  про місце проживання дорослого або  дитини, а також оплатити  штраф за порушення  ПДР.

Для використання відповідної послуги потрібно оновити до останньої версії застосунок "Дія", перейти до іконки "Дія.AI" та вказати в чаті запит щодо потрібної послуги.

У Мінцифрі уточнили, що масштабування "Дія.AI" реалізовано завдяки партнерству з  Google. Технологічним ядром асистента стала модель штучного інтелекту Gemini.

Зазначається, що в межах співпраці з компанією було  дозволено  розгорнути рішення на базі платформи Vertex AI, що забезпечує обробку  запитів та точність відповідей.

Наразі  ШІ-агент працює в режимі відкритого бета-тестуванні, йдеться у повідомленні.

Як повідомлялось, у Мінцифрі наголошують, що стратегічною метою є входження України до топ-3 країн світу за рівнем розвитку ШІ до 2030 року. Серед ключових напрямів – перехід до концепції Agentic State, розвиток цифрової економіки, підтримка технологічного бізнесу та телеком-сектору.

Теги: #ші_агент #дія

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

12:22 21.04.2026
Мінцифри пропонує експериментальний сервіс "єДумки" для онлайн-комунікації громадян з місцевою владою

Мінцифри пропонує експериментальний сервіс "єДумки" для онлайн-комунікації громадян з місцевою владою

20:24 15.04.2026
Мінцифри спільно з PlayCity запустили онлайн-ліцензування для грального бізнесу на порталі "Дія"

Мінцифри спільно з PlayCity запустили онлайн-ліцензування для грального бізнесу на порталі "Дія"

18:43 08.04.2026
В "Дія.Освіта" запустили курс "Оператор генератора" для підготовки фахівців із забезпечення роботи базових станцій мобзв’язку під час блекаутів

В "Дія.Освіта" запустили курс "Оператор генератора" для підготовки фахівців із забезпечення роботи базових станцій мобзв’язку під час блекаутів

19:35 07.04.2026
Небанківські фінустанови вже можуть підключатися до сервісів "Дії" для верифікації клієнтів

Небанківські фінустанови вже можуть підключатися до сервісів "Дії" для верифікації клієнтів

10:08 28.03.2026
Подання скриншоту із застосунку "Дія" замість сканкопії - серед найпоширеніших помилок під час реєстрації на НМТ

Подання скриншоту із застосунку "Дія" замість сканкопії - серед найпоширеніших помилок під час реєстрації на НМТ

13:51 26.03.2026
Голосування за назву національної LLM триватиме у "Дії" до 29 березня

Голосування за назву національної LLM триватиме у "Дії" до 29 березня

18:50 18.03.2026
Процес перебронювання працівників на порталі "Дія" став автоматичним та безшовним

Процес перебронювання працівників на порталі "Дія" став автоматичним та безшовним

14:04 13.03.2026
Підприємства ОПК зможуть тимчасово бронювати працівників із порушеннями військового обліку в "Дії"

Підприємства ОПК зможуть тимчасово бронювати працівників із порушеннями військового обліку в "Дії"

14:32 09.03.2026
UKRNAFTA та Дія запускають всеукраїнську акцію до Шевченківських днів

UKRNAFTA та Дія запускають всеукраїнську акцію до Шевченківських днів

18:17 25.02.2026
Застосунок "Дія" запровадив окремий фільтр для пошуку відділень мережі Power Banking - НБУ

Застосунок "Дія" запровадив окремий фільтр для пошуку відділень мережі Power Banking - НБУ

ВАЖЛИВЕ

"Київстар" у І кв-2026р збільшив EBITDA на 28,5% за зростання виручки на 31,3%

Підвищення тарифів на мобільний зв'язок у січні-лютому на 15% збільшує річну інфляцію на 0,25 в.п. – НБУ

Рада схвалила законопроєкт щодо міжнародного автоматичного обміну інформацією про доходи, отримані з цифрових платформ

"Київстар" у 2025р збільшив EBITDA на 30%

Рада відхилила законопроєкт про оподаткування цифрових платформ, що був структурним маяком програми МВФ

ОСТАННЄ

Центр підтримки підприємців "Дія.Бізнес" відновив роботу у Харкові

Кабмін звільнив заступницю міністра цифрової трансформації Стецюк

"Vodafone Україна" запустив 5G у міжнародному роумінгу в 15 країнах

Українська ІТ-компанія Jiji купила платформу оголошень Bikroy у Бангладеш

"Київстар" переобрав раду директорів з ексдержсекретарем США Помпео та ексглавою "Майкрософт Україна" Шимківим

"Київстар" у І кв-2026р збільшив EBITDA на 28,5% за зростання виручки на 31,3%

"Українська правда" залучила майже 1,5 тис. платних підписників за 4 дні після запуску пейволу

"Vodafone Україна" оголосив черговий викуп євробондів на $1,2 млн

Перехід "Укрпошти" на закупівлю послуг із прив'язкою до ціни дизпалива не вплине на тарифи для клієнтів

"Нова пошта" масштабує партнерську мережу перевізників

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА