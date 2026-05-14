Інтерфакс-Україна
Телеком
15:40 14.05.2026

Центр підтримки підприємців "Дія.Бізнес" відновив роботу у Харкові

У Харкові відновив роботу офлайн-центр підтримки підприємців "Дія.Бізнес" після вимушеної зупинки, йдеться у повідомленні Міністерства цифрової трансформації.

"Для нас було принципово важливо якомога швидше відновити роботу центру "Дія.Бізнес" у Харкові. Тут підприємці можуть отримати фахову консультаційну підтримку, обмінюватися досвідом і знаходити нові можливості для розвитку власної справи", – наводяться у релізі слова заступниці міністра цифрової трансформації Валерії Коваль.

У відомстві зазначили, що оновлений простір складає 300 кв. м, де підприємці матимуть можливість отримувати безоплатні консультації з маркетингу, фінансів, продажів, податків та юридичних питань.

Зазначається, що локація також об’єднує бізнес на лекціях, воркшопах і практичних зустрічах, де зручно шукати партнерів та планувати масштабування власної справи.

У Мінцифри зауважили, що у просторі працює фізична pop-up-локація, де підприємці матимуть можливість презентувати свої товари, збирати відгуки клієнтів та аналізувати попит ще до масового запуску.

Крім того, бізнес матиме можливість просувати продукцію онлайн у віртуальній pop-up-зоні без додаткових витрат.

Серед іншого, підприємці зможуть пройти онлайн-оцінювання "Компас цифрової зрілості", що допоможе визначити рівень диджиталізації компанії та скласти персоналізовану дорожню карту для впровадження інновацій.

Теги: #харків #дія_бізнес #відновлення

