Інтерфакс-Україна
Телеком
13:41 14.05.2026

Кабмін звільнив заступницю міністра цифрової трансформації Стецюк

1 хв читати

Кабінет міністрів звільнив Зоряну Стецюк з посади заступника міністра цифрової трансформації України.

Як повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук у телеграм-каналі, відповідне рішення ухвалено на засіданні уряду.

Стецюк обіймала дану посаду з липня 2025 року, а до цього працювала директором директорату реінжинірингу публічних послуг Мінцифри. 

Крім того, урядом погоджено призначення Євгенія Скиби заступником голови Полтавської обласної державної адміністрації з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації.

Теги: #стецюк #звільнення #заступник_міністра

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

09:29 11.05.2026
Петиція із закликом звільнити Фіданян з посади директора Департаменту освіти КМДА не набрала необхідних голосів

Петиція із закликом звільнити Фіданян з посади директора Департаменту освіти КМДА не набрала необхідних голосів

15:52 01.05.2026
Зеленський доручив посилити контрактну систему для визначення строків служби й звільнення мобілізованих

Зеленський доручив посилити контрактну систему для визначення строків служби й звільнення мобілізованих

13:31 29.04.2026
Міносвіти звільнило Бугрова з посади ректора КНУ ім. Шевченка по закінченню контракту

Міносвіти звільнило Бугрова з посади ректора КНУ ім. Шевченка по закінченню контракту

18:59 27.04.2026
Профільний комітет не підтримав проєкт постанови про звільнення міністра внутрішніх справ Клименка

Профільний комітет не підтримав проєкт постанови про звільнення міністра внутрішніх справ Клименка

08:48 24.04.2026
Генштаб повідомив про зміну командування на куп'янському напрямку та проблеми з логістикою

Генштаб повідомив про зміну командування на куп'янському напрямку та проблеми з логістикою

11:25 22.04.2026
Ребров припинив роботу в національній збірній України з футболу – УАФ

Ребров припинив роботу в національній збірній України з футболу – УАФ

13:39 09.04.2026
Бідний про постанову щодо його звільнення: Парламент надасть належну оцінку такій ініціативі

Бідний про постанову щодо його звільнення: Парламент надасть належну оцінку такій ініціативі

16:07 27.03.2026
Кабмін призначив заступником міністра оборони Василя Шкуракова

Кабмін призначив заступником міністра оборони Василя Шкуракова

10:34 26.03.2026
Кабмін звільнив заступника міністра оборони Мироненка

Кабмін звільнив заступника міністра оборони Мироненка

20:03 06.03.2026
Сибіга: Вдалося забезпечити звільнення семи громадян України, яких утримували в Будапешті

Сибіга: Вдалося забезпечити звільнення семи громадян України, яких утримували в Будапешті

ВАЖЛИВЕ

"Київстар" у І кв-2026р збільшив EBITDA на 28,5% за зростання виручки на 31,3%

Підвищення тарифів на мобільний зв'язок у січні-лютому на 15% збільшує річну інфляцію на 0,25 в.п. – НБУ

Рада схвалила законопроєкт щодо міжнародного автоматичного обміну інформацією про доходи, отримані з цифрових платформ

"Київстар" у 2025р збільшив EBITDA на 30%

Рада відхилила законопроєкт про оподаткування цифрових платформ, що був структурним маяком програми МВФ

ОСТАННЄ

"Vodafone Україна" запустив 5G у міжнародному роумінгу в 15 країнах

Українська ІТ-компанія Jiji купила платформу оголошень Bikroy у Бангладеш

"Київстар" переобрав раду директорів з ексдержсекретарем США Помпео та ексглавою "Майкрософт Україна" Шимківим

"Київстар" у І кв-2026р збільшив EBITDA на 28,5% за зростання виручки на 31,3%

"Українська правда" залучила майже 1,5 тис. платних підписників за 4 дні після запуску пейволу

"Vodafone Україна" оголосив черговий викуп євробондів на $1,2 млн

Перехід "Укрпошти" на закупівлю послуг із прив'язкою до ціни дизпалива не вплине на тарифи для клієнтів

"Нова пошта" масштабує партнерську мережу перевізників

"Нова пошта" повідомляє про можливі тимчасові складнощі в роботі сервісів через DDoS-атаку на системи

Twitch за запитом від PlayCity заблокував обліковий запис через незаконну рекламу азартних ігор

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА