Кабмін звільнив заступницю міністра цифрової трансформації Стецюк

Кабінет міністрів звільнив Зоряну Стецюк з посади заступника міністра цифрової трансформації України.

Як повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук у телеграм-каналі, відповідне рішення ухвалено на засіданні уряду.

Стецюк обіймала дану посаду з липня 2025 року, а до цього працювала директором директорату реінжинірингу публічних послуг Мінцифри.

Крім того, урядом погоджено призначення Євгенія Скиби заступником голови Полтавської обласної державної адміністрації з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації.