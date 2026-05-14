"Vodafone Україна" запустив 5G у міжнародному роумінгу в 15 країнах

Другий за величиною український оператор мобільного зв’язку "ВФ Україна" ("Vodafone Україна", VFU) впроваджує 5G у міжнародному роумінгу, який наразі доступний у 15 країнах: Словенія, Польща, Болгарія, Чехія, Угорщина, Швейцарія, Франція, Мальта, Хорватія, Люксембург, Німеччина, Словаччина, Чорногорія, Кіпр та Нова Зеландія.

Згідно з опублікованим у четвер пресрелізом мобільного оператора, доступ до 5G у роумінгу надається на тих самих умовах, що й до 4G – в межах тарифу абонента.

Зазначається, що у країнах Європейського Союзу для більшості тарифів діє принцип Roam like at home ("Роумінг як вдома") з можливістю використовувати хвилин, SMS і частини інтернету без додаткової оплати.

"Vodafone Україна" у 2025 році збільшив виручку на 14% порівняно із попереднім роком – до 27,8 млрд грн, тоді як його чистий прибуток зріс на 18% – до 4,18 млрд грн.

Як повідомлялося із посиланням на дані регулятора НКЕК, трійку лідерів за доходами від телекомунікаційних послуг за 2025 рік в Україні зі значним відривом сформували оператори мобільного зв’язку: ПрАТ "Київстар – 44,16 млрд грн, "Vodafone-Україна" – 25,59 млрд грн та ТОВ "лайфселл" (ТМ lifecell) з групи DVL – 15,74 млрд грн. Порівняно з показниками 2024 року доходи "Київстару" зросли на 20,3%, "Vodafone-Україна" – на 13,1%, lifecell – на 19,1%.