Українська ІТ-компанія Jiji купила платформу оголошень Bikroy у Бангладеш

Українська продуктова ІТ-компанія Jiji, спіноф холдингу Genesis, яка є найбільшим власником платформ оголошень (класифайд, аналог OLX) в Африці, оголосила про придбання найбільшої подібної платформи у Бангладеш – Bikroy.

"Ми продовжуємо роботу – з придбанням найбільшого класифайду в Бангладеш, країні з населенням 175 млн людей, у нас є всі шанси стати найбільшою класифайд-платформою на emerging markets", – повідомив співзасновник компанії Володимир Многолєтній у Facebook.

За його словами, компанія раніше придбала бізнес OLX та Cars45 в Африці, а також компанію Tonaton.

Продуктову ІТ-компанію Jiji було засновано спільно з підприємцем Антон Волянським у 2014 році в межах екосистеми Genesis. Вже у 2023-му маркетплейс став прибутковим, а у 2025 році компанія виплатила перші дивіденди.

"Це показує, що в цінні довгострокові історії можна і потрібно інвестувати на горизонті багатьох років – і це нормально", – наголосив співзасновник компанії.

За його даними, Jiji наразі є лідером на ринках із сукупним населенням понад 500 млн людей. Серед іншого це найбільша в Африці дошка оголошень для автомобілів, нерухомості та електроніки.

"Мільйони людей користуються Jiji щомісяця. Бренд Jiji у країнах нашої присутності знають понад 50% населення", – наголосив Многолєтній.

Маркетплейс Bikroy було засновано у 2012 році. Платформа спеціалізується в широкому спектрі рекламних оголошень - від автомобілів, нерухомості, електроніки, одягу, товарів для дому до вакансій та послуг.