Інтерфакс-Україна
Телеком
09:19 13.05.2026

"Київстар" переобрав раду директорів з ексдержсекретарем США Помпео та ексглавою "Майкрософт Україна" Шимківим

Фото: https://t.me/mzu_official

Річні збори акціонерів найбільшого українського оператора зв’язку "Київстар" переобрали на новий термін всіх 10 членів ради директорів, у тому числі ексдержсекретаря США Майка Помпео та ексгенерального директора "Майкрософт Україна" (2007-2014) та ексзаступника глави Адміністрації України (2014-2018) Дмитра Шимківа.

Згідно з релізом "Київстар", також членами ради на новий термін затверджено Сердара Четіна, Бетсі Коена, главу ради директорів VEON Огі К. Фабелу II, ексголову консервативної партії Великої Британії Брендона Льюїса, Озера Бурака, юрисконсульта LetterOne Дункана Перрі, колишнього топменеджера KPMG Міхеля Сотінга.

"Київстар" продемонстрував високі результати у 2025 році, підтвердивши нашу стратегію та підтримавши безперервність у роботі Ради директорів", – наводяться у релізі слова Каана Терзіоглу, який був переобраний головою ради директорів.

Під час засідання, акціонери також погодили повторне призначення UHY LLP зовнішнім аудитором фінансової звітності компанії.

Крім того, було схвалено запропоновану поправку щодо оптимізації процесу визначення винагороди шляхом надання повноважень виключно комітету з винагород.

Напередодні на щорічних зборах акціонерів телекомунікаційного холдингу VEON, якому належить 83,6% Kyivstar Group, було переобрано сімох членів ради директорів на новий термін, у тому числі й Помпео.

Як повідомлялося, група "Київстар" у 2025 році збільшила прибуток EBITDA на 30% – до 27 млрд грн за зростання виручки на 30,3% – до 48,2 млрд грн, у тому числі у четвертому кварталі минулого року EBITDA збільшилася на 23,1% – до 7,2 млрд грн за зростання виручки на 30,1% – до 13,5 млрд грн.

"Київстар" станом на кінець 2025 року обслуговував близько 22,4 млн абонентів мобільного та понад 1,2 млн абонентів фіксованого зв’язку.

