"Київстар" у І кв-2026р збільшив EBITDA на 28,5% за зростання виручки на 31,3%

Найбільший український мобільний оператор "Київстар" збільшив прибуток EBITDA у І кварталі 2026 року на 28,5% – до 7,5 млрд грн, тоді як виручка зросла на 31,3% – до 13,9 млрд грн, йдеться у квартальному звіті компанії в середу.

"Ми продовжуємо зміцнювати наше довгострокове лідерство на ринку завдяки успішній інтеграції Uklon та Tabletki, новаторському зв'язку Starlink та інвестиціям у нашу мережу та енергетичну незалежність", – наводяться у документі слова СЕО та президента "Київстар" Олександра Комарова.

Він зазначив, що з огляду на такий імпульс компанія підвищила фінансові прогнози на 2026 рік та тепер очікує зростання виручки в гривні на 18-21% (раніше 15-18%) та EBITDA – на 14-17% (раніше 12-15%).

У доларах тепер "Київстар" оцінює зростання виручки у цьому році на 11-14% (раніше 8-11%), EBITDA – на 7-10% (раніше 5-8%), тоді як у першому кварталі у доларах виручка зросла на 26,6% – до $323 млн, тоді як EBITDA – на 23,5%, до $173 млн.

Чистий прибуток компанії за січень-березень цього року підскочив на 93,2% у доларах – до $85 млн (у гривнях – на 99,1%), а прибуток на акцію склав $0,37.

