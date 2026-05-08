17:11 08.05.2026

"Українська правда" залучила майже 1,5 тис. платних підписників за 4 дні після запуску пейволу

Видання "Українська правда" за результатами перших чотирьох днів впровадження пейволу, який воно запустило 4 травня, отримало трохи менше 1,5 тис. платних підписників, які заплатили сумарно біля 1 млн грн, повідомив виконавчий директор "Української правди" Андрій Боборикін.

"Це дуже хороші цифри, фактично наш місячний КРІ по нових підписках всього за декілька днів", – написав Боборикін у Facebook у п’ятницю.

За його словами, з понеділка по середу видання отримувало близько 300-400 нових підписок на день.

Виконавчий директор зазначив, що УП планувало поступово запускати пейвол для 20% найактивніших користувачів, які читають понад 10 матеріалів на місяць, але частка аудиторії, яка споживає значно більше контенту, виявилась більшою, ніж очікувалося.

"Таким чином ми запустили пейвол не плавно, а одразу для 5% найактивнішої аудиторії, які проклацали ті 10 одиниць контенту дуже швидко. А проте конверсія з них в підписники була вдвічі вищою від очікувань, закладених в модель", – пояснив Боборикін.

Водночас, за його словами, після запуску пейволу видання зіткнулося зі скороченням трафіку з екосистеми Google. "Коли 5% людей відвалюються на першій сторінці після переходу з пошуку чи гугл діскавер, гуглу це не подобається, і він починає зрізати трафік. Це також сталося швидше, ніж я очікував", – описав ситуацію виконавчий директор УП.

Він додав, що "Українська правда" вже послабила пейвол для новинного контенту, після чого трафік із Google майже повернувся до попередніх показників.

Боборикін також повідомив, що з 11 травня пейвол буде розширений на "Економічну правду", за тиждень розпочнеться впровадження маркетингу та паралельно продовжується перепідписання читачів зі старого "Клубу УП" в новий.

Як повідомлялось, "Українська правда" запровадила платну підписку на власні матеріали: безкоштовно читачі зможуть відкривати 10 матеріалів основного сайту на місяць. Базова підписка становить 149 грн/міс., або 1490 грн/рік, що містить повний доступ до всіх матеріалів УП, авторські новинні розсилки, знижки на заходи видання.

Стандартний пакет – 249 грн/міс., або 2490 грн/рік, де усі переваги базової підписки, а також аудіоверсії матеріалів і читання сайту без комерційної банерної реклами.

Преміум-підписка коштує 999 грн/міс., або 9990 грн/рік, що включає усі переваги стандартної підписки та доступ до всіх заходів видання і закритих відеоподкастів.

У відкритому доступі поки залишаються новини та матеріали інших проєктів: "Європейська правда"; "Оборонка"; "Чемпіон"; "УП.Життя".

Помер засновник CNN Тед Тернер

