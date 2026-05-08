13:52 08.05.2026

"Vodafone Україна" оголосив черговий викуп євробондів на $1,2 млн

Другий за величиною український оператор мобільного зв’язку "ВФ Україна" ("Vodafone Україна", VFU), який у зв’язку зі сплатою дивідендів з кінця травня минулого року за результатами кількох пропозицій викупив власні єврооблігації на суму біля $24,4 млн, оголосив черговий подібний тендер за ціною 98% номіналу на загальну суму $1,17 млн.

Як зазначається у повідомлені на Ірландській фондовій біржі, перед цим 5 травня компанія здійснила черговий місячний транш виплати дивідендів на суму 60,18 млн грн.

Заявки на участь у тендері приймаються до 19 травня включно, а розрахунки плануються до 26 травня.

Облігації із погашенням у лютому 2027 року та номінальною ставкою 9,625% річних були випущені на $300 млн. Їх викуп пов’язаний з тим, що 24 квітня 2025 року VFU оголосив про нарахування дивідендів своєму акціонеру у розмірі 660,245 млн грн ($15,9 млн за вказаним у повідомленні курсом) за 2024 рік. Згідно із обмеженнями Нацбанку, вони сплачуватимуться окремими щомісячними виплатами на суму в гривнях, яка дорівнюватиме EUR1 млн. Компанія наголосила, що за умовами випуску облігацій у такому випадку вона повинна запропонувати всім власникам облігацій подати заявку на їх продаж на суму, яка дорівнює сумі дивідендів, сплачених за межі України.

У двох перших тендерах оператор мобільного зв’язку "Vodafone Україна" викуповував облігації на суму, еквіваленту EUR1 млн. Дебютний викуп було оголошено по ціні 99% номіналу, другий – 90% номіналу. Результати другого викупу компанія на біржі не оголошувала, тоді як коефіцієнт масштабування першого викупу становив 0,0040355668.

За результатами третього тендеру, де ціна викупу була знижена до 85% номіналу, а пропозиція була обмежена $4,67 млн, "Vodafone Україна" отримала заявки на $53,395 млн та задовольнила їх на суму $5,208 млн. Коефіцієнт масштабування становив 0,1315451889487317.

Четвертий тендер був оголошений 13 серпня, але потім сім разів продовжувався. При цьому ціна викупу у результаті була збільшена з 85% до 98%, а сума викупу – до $10,84 млн. На цю суму компанія отримала заявки на $127,14 млн. Частина облігацій була повернена власникам через неможливість подрібнення номіналу, а решта прийняті з коефіцієнтом масштабування 0,1150681.

На п’ятому-дев’ятому тендерах з викупу облігацій у грудні-квітні ціна знову становила 98%: на п’ятому за пропозиції в $1,165 млн коефіцієнт масштабування було встановлено на рівні 0,01901, на шостому за пропозиції в $1,475 млн – 0,04234, на сьомому за пропозиції $1,185 млн – 0,3246, на восьмому за пропозиції $1,18 млн – 0,0333333, на дев’ятому за пропозиції $1,16 млн – 0,449.

Загалом за результатами дев’яти тендерів загальна номінальна вартість облігацій, що залишаються в обігу, становить $275,64 млн.

Як повідомлялося, оператор мобільного зв’язку VFU у 2025 році збільшив виручку на 14% порівняно із попереднім роком – до 27,8 млрд грн, тоді як його чистий прибуток зріс на 18% – до 4,18 млрд грн.

17:49 01.05.2026
"ДТЕК Нафтогаз" треба згода власників ще 1,13% євробондів для їх швидкої реструктуризації, їм дано ще 7 днів

11:29 11.04.2026
Група власників євробондів "Укрзалізниці" відкинула пропозицію компанії про їх реструктуризацію до 2033р.

22:39 10.04.2026
Група власників євробондів "Укрзалізниці" відкинула пропозицію компанії про їх реструктуризацію

17:12 03.04.2026
Телекомдоходи "Київстару" у 2025р зросли на 20,3%, "Vodafone-Україна" – на 13,1%, lifecell – на 19,1% – НКЕК

10:02 30.03.2026
Коефіцієнт масштабування на 7-му тендері "Vodafone Україна" з викупу євробондів на $1,5 млн впав до 0,033

21:35 17.02.2026
МХП 18 лютого викупить залишок єврооблігацій-2026 за $223,7 млн

10:32 04.02.2026
МХП встановила ціну дорозміщення євробондів-2029 на $100 млн на рівні 104,0% від номіналу

14:16 03.02.2026
"Метінвест" припинив обговорення з власниками євробондів щодо їх пролонгації та вивчить альтернативні варіанти

14:18 28.01.2026
МХП розмістив новий випуск євробондів-2029 на $450 млн під 10,5%, акції подорожчали на 10,2%

15:55 15.01.2026
МХП оголосила про план нового випуску євробондів та достроковий викуп євробондів-2026 на $550 млн за номіналом

