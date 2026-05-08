Перехід "Укрпошти" на закупівлю послуг із прив'язкою до ціни дизпалива не вплине на тарифи для клієнтів

АТ "Укрпошта" вимушено прив’язало вартість послуг, які закуповує у підрядників, до середньоринкових цін на паливо для гарантування надання цих послуг, водночас тарифи для клієнтів залишаються незмінними, заявив генеральний директор компанії Ігор Смілянський.

"Ще раз – не тарифи "Укрпошти" для клієнтів, які попри все залишаються незмінними, а саме ціни на послуги, які надаються "Укрпошті", – написав він у телеграм у п’ятницю.

Смілянський пояснив, що динамічна прив’язка ціни закупівель до ціни дизпалива надасть можливість уникнути перебоїв у доставці.

Як зазначив гендиректор "Укрпошти", через зростання цін на паливо логістичні компанії, що перевозять вантажі "Укрпошти", а також компанії, які надають послуги з прибирання приміщень поштового оператора, відмовляються від надання послуг без збільшення оплати, а правила публічних закупівель дозволяють підняти її лише на 10%.

Як повідомляло видання "Наші гроші" з посиланням на систему "Прозорро", "Укрпошта" за підсумками тендерів наприкінці квітня уклала два договори про послуги з перевезення пошти автомобільним транспортом по Україні на загальну суму 1,56 млрд грн. Йдеться про укладання договорів на поточний рік з ПрАТ "АТП 16329" на 973,06 млн грн та з ТОВ "Кіт-Карго" на 589,92 млн грн.

Зазначається, що ціна за 1 км пробігу визначатиметься з урахуванням середньої вартості дизпалива в Україні за офіційними джерелами.