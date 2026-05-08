Інтерфакс-Україна
Телеком
11:04 08.05.2026

Перехід "Укрпошти" на закупівлю послуг із прив'язкою до ціни дизпалива не вплине на тарифи для клієнтів

Фото: https://t.me/igorsmelyansky

АТ "Укрпошта" вимушено прив’язало вартість послуг, які закуповує у підрядників, до середньоринкових цін на паливо для гарантування надання цих послуг, водночас тарифи для клієнтів залишаються незмінними, заявив генеральний директор компанії Ігор Смілянський.

"Ще раз – не тарифи "Укрпошти" для клієнтів, які попри все залишаються незмінними, а саме ціни на послуги, які надаються "Укрпошті", – написав він у телеграм у п’ятницю.

Смілянський пояснив, що динамічна прив’язка ціни закупівель до ціни дизпалива надасть можливість уникнути перебоїв у доставці.

Як зазначив гендиректор "Укрпошти", через зростання цін на паливо логістичні компанії, що перевозять вантажі "Укрпошти", а також компанії, які надають послуги з прибирання приміщень поштового оператора, відмовляються від надання послуг без збільшення оплати, а правила публічних закупівель дозволяють підняти її лише на 10%.

Як повідомляло видання "Наші гроші" з посиланням на систему "Прозорро", "Укрпошта" за підсумками тендерів наприкінці квітня уклала два договори про послуги з перевезення пошти автомобільним транспортом по Україні на загальну суму 1,56 млрд грн. Йдеться про укладання договорів на поточний рік з ПрАТ "АТП 16329" на 973,06 млн грн та з ТОВ "Кіт-Карго" на 589,92 млн грн.

Зазначається, що ціна за 1 км пробігу визначатиметься з урахуванням середньої вартості дизпалива в Україні за офіційними джерелами.

Теги: #дизпаливо #ціни #смілянський #укрпошта

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

14:28 07.05.2026
Ціни на нафту знижуються, Brent подешевшала до $99 за барель

20:31 06.05.2026
Ціни на дизель та бензин продовжують зростати – моніторинг

19:38 05.05.2026
Ворог за останні 2 дні атакував відділення "Укрпошти" на Сумщині, Чернігівщині та Херсоні

14:08 05.05.2026
Ягідний сезон-2026: собівартість вирощування ягід зросла у півтора раза через стрибок цін на ЗЗР і пальне

10:44 05.05.2026
"Укрпошта" у 2025р зменшила чистий збиток вдвічі за збільшення виручки на 1,1%

18:58 30.04.2026
Українські аграрії у ІІ кв.-2026 очікують зростання цін на продукцію: найбільше здорожчання прогнозують у рослинництві

10:02 30.04.2026
"Укрпошта" у І кв.-2026р збільшила чистий збиток на 0,5%, прийняла на 11,7% менше посилок та на 24,4% листів

15:36 29.04.2026
Нафта активно дорожчає, Brent торгується близько $114,6 за барель

12:04 29.04.2026
Розблокування портів Миколаєва здешевить логістику зерна на $5/т – "Нібулон"

16:41 28.04.2026
СБ прогнозує зростання світових цін на енергоносії на 24% у 2026р – максимуму з 2022р

