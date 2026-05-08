"Нова пошта" масштабує партнерську мережу перевізників

Лідер експрес-відправлень в Україні "Нова пошта", що входить до групи NOVA, оголосила про додатковий пошук для співпраці приватних перевізників для подальшого партнерства у різних сегментах доставки – від доставки пікапами до поштоматів до міжміських перевезень, йдеться у повідомленні компанії.

Згідно з релізом компанії, "Нова пошта" зацікавлена у нових партнерах для міжміського перевезення вантажними автомобілями шасі BDF тв 20 тонн, що відповідають екологічним стандартам Євро-5 або Євро-6, та регіональних перевезень транспортом 3-20 тонн з наявним цільнометалевим кузовом та гідробортом для доставки посилок.

Крім того, компанія шукає кур’єрів, перевізників та орендодавців автомобілів типу бус або вантажівок вантажопідйомністю 3-10 тонн для адресної доставки посилок клієнтам.

Окремо йдеться про пошук кур’єрів, перевізників та орендодавців автомобілів типу пікап або бус для доставки відправлень до поштоматів.

На сайті групи NOVA вказано, що наразі вона використовує парк автомобілів, яий перевищує 9 тис. одиниць.

Як повідомлялось, "Нова пошта" у першому кварталі 2026 року збільшила виручку на 26,9% порівняно з аналогічним періодом у 2025 році – до 14,98 млрд грн, а чистий прибуток – у 4,4 рази, до 1,28 млрд грн.

У 2025 році компанія збільшила виручку на 21,6% – до 54,2 млрд грн, чистий прибуток – на 4,4%, до 2,6 млрд грн.