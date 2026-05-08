10:18 08.05.2026

"Нова пошта" масштабує партнерську мережу перевізників

 Лідер експрес-відправлень в Україні "Нова пошта", що входить до групи NOVA, оголосила про додатковий пошук для співпраці приватних перевізників для подальшого партнерства у різних сегментах доставки – від доставки пікапами до поштоматів до міжміських перевезень, йдеться у повідомленні компанії.

Згідно з релізом компанії, "Нова пошта" зацікавлена у нових партнерах для міжміського перевезення вантажними автомобілями шасі BDF тв 20 тонн, що відповідають екологічним стандартам Євро-5 або Євро-6, та регіональних перевезень транспортом 3-20 тонн з наявним цільнометалевим кузовом та гідробортом для доставки посилок.

Крім того, компанія шукає кур’єрів, перевізників та орендодавців автомобілів типу бус або вантажівок вантажопідйомністю 3-10 тонн для адресної доставки посилок клієнтам.

Окремо йдеться про пошук кур’єрів, перевізників та орендодавців автомобілів типу пікап або бус для доставки відправлень до поштоматів.

На сайті групи NOVA вказано, що наразі вона використовує парк автомобілів, яий перевищує 9 тис. одиниць.

Як повідомлялось, "Нова пошта" у першому кварталі 2026 року збільшила виручку на 26,9% порівняно з аналогічним періодом у 2025 році – до 14,98 млрд грн, а чистий прибуток – у 4,4 рази, до 1,28 млрд грн.

У 2025 році компанія збільшила виручку на 21,6% – до 54,2 млрд грн, чистий прибуток – на 4,4%, до 2,6 млрд грн.

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

18:56 07.05.2026
"Нова пошта" повідомляє про можливі тимчасові складнощі в роботі сервісів через DDoS-атаку на системи

11:45 07.05.2026
Міжнародні партнери виступили зі спільною заявою на підтримку України під час 61-ї Венеційської бієнале

13:20 28.04.2026
Nova Post впроваджує доставку посилок через поштомати myflexbox в Австрії

18:12 27.04.2026
"Нова пошта" на початку 2026р. внесла 136,3 млн грн до капіталу 7 дочірніх компаній

17:57 27.04.2026
NovaPay у І кв.-2026 збільшила обсяг переказів на 53%, кількість транзакцій – на 12%

12:18 27.04.2026
"Нова пошта" у І кв.-2026р збільшила дохід на 26,9%

20:16 19.04.2026
Зеленський анонсував нові домовленості щодо безпекової співпраці з партнерами, зокрема, з Індією

22:51 15.04.2026
Федоров: за підсумками "Рамштайну" для України передбачено $4 млрд на ППО та понад $1,5 млрд на БпЛА

23:17 09.04.2026
Рютте: питання членства України в НАТО найближчим часом навряд чи буде вирішене

15:21 25.03.2026
Реалізація планів енергостійкості регіонів потребуватиме підтримки партнерів і донорів - Свириденко

Підвищення тарифів на мобільний зв'язок у січні-лютому на 15% збільшує річну інфляцію на 0,25 в.п. – НБУ

Рада схвалила законопроєкт щодо міжнародного автоматичного обміну інформацією про доходи, отримані з цифрових платформ

"Київстар" у 2025р збільшив EBITDA на 30%

Рада відхилила законопроєкт про оподаткування цифрових платформ, що був структурним маяком програми МВФ

"Київстар" купив Tabletki.ua за $160 млн, акції подорожчали на 2%

