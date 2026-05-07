"Нова пошта" повідомляє про можливі тимчасові складнощі в роботі сервісів через DDoS-атаку на системи

Лідер експрес-відправлень в Україні "Нова пошта", що входить до групи NOVA, повідомила про здійснення DDoS-атаки на системи компанії, внаслідок чого можливі незначні тимчасові складнощі в роботі сервісів.

"Проте ситуація повністю під нашим контролем. Дякуємо за розуміння", – повідомила "Нова пошта" у Телеграм в четвер.

Зазначається, що ІТ фахівці компанії вже запустили резервні схеми роботи.

Основним видом діяльності "Нової пошти" є експрес-доставка документів, посилок та палетованих великогабаритних вантажів. Її кінцевими бенефiцiарними власниками є Володимир Поперешнюк і Вячеслав Климов.