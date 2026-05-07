Інтерфакс-Україна
Телеком
13:30 07.05.2026

Twitch за запитом від PlayCity заблокував обліковий запис через незаконну рекламу азартних ігор

2 хв читати

Стрімінгова платформа Twitch уперше за запитом Державного агентства з контролю грального та лотерейного бізнесу PlayCity заблокувала обліковий запис через стрими з незаконною рекламою азартних ігор, повідомило PlayCity.

Згідно з повідомленням у четвер, інформацію про порушення було отримано через онлайн-інструмент для скарг, якого було впроваджено наприкінці квітня цього року.

Зазначається, що команда PlayCity, перевіривши зміст каналу, передала відповідну інформацію на розгляд Twitch. Протягом тижня обліковий запис із порушенням було заблоковано.

"Це ще один результат системної роботи з цифровими платформами. PlayCity налагодило ефективну взаємодію з Meta, Twitch, YouTube, Google та Viber, щоб швидко передавати інформацію про незаконну рекламу на платформах", – наголосили у держагентстві.

Як повідомлялось, на офіційному сайті PlayCity уже доступний онлайн-інструмент для подання скарг на незаконну рекламу азартних ігор. Скаргу можна подати на незаконну рекламу азартних ігор у різних каналах,  зокрема в соціальних мережах, на сайтах,  телебаченні, радіо та в інших медіа, а також у зовнішній рекламі чи публічному просторі.

Система автоматично зберігає всі матеріали, а заявник отримує повідомлення про зміну статусу розгляду на свою електронну пошту.

У квітні PlayCity також розпочало співпрацю  з платформою YouTube для блокування незаконної реклами азартних ігор.

З лютого 2025 року державну політику у сфері азартних ігор формує та координує Мінцифри. Кабінет міністрів 21 березня 2025 року ухвалив створити новий центральний орган виконавчої влади – агентство "ПлейСіті" (PlayCity), яке офіційно підпорядковується Мінцифри та з 1 квітня замінило попереднього регулятора – Комісію з регулювання азартних ігор та лотерей (КРАІЛ).

Теги: #playcity #twitch

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

20:11 22.04.2026
PlayCity анулювало ліцензію на проведення азартних ігор у залах гральних автоматів для ТОВ "Фавбет Гейм Слотс"

PlayCity анулювало ліцензію на проведення азартних ігор у залах гральних автоматів для ТОВ "Фавбет Гейм Слотс"

20:34 20.04.2026
PlayCity розпочало співпрацю з YouTube щодо протидії незаконній рекламі азартних ігор

PlayCity розпочало співпрацю з YouTube щодо протидії незаконній рекламі азартних ігор

19:37 16.04.2026
PlayCity оштрафувало "Паті Пленет" на 4,3 млн грн за допуск до гри особи з Реєстру обмежених

PlayCity оштрафувало "Паті Пленет" на 4,3 млн грн за допуск до гри особи з Реєстру обмежених

ВАЖЛИВЕ

Підвищення тарифів на мобільний зв'язок у січні-лютому на 15% збільшує річну інфляцію на 0,25 в.п. – НБУ

Рада схвалила законопроєкт щодо міжнародного автоматичного обміну інформацією про доходи, отримані з цифрових платформ

"Київстар" у 2025р збільшив EBITDA на 30%

Рада відхилила законопроєкт про оподаткування цифрових платформ, що був структурним маяком програми МВФ

"Київстар" купив Tabletki.ua за $160 млн, акції подорожчали на 2%

ОСТАННЄ

Кожен п'ятий українець не читає новинні канали – опитування Rakuten Viber

"Київстар" запускає продаж Starlink для бізнесу

Anthropic отримає доступ до потужностей масштабного дата-центру SpacexAI

"Датагруп" у 2025 р збільшила чистий збиток у 4,3 раза за зростання доходу на 21%

Помер засновник CNN Тед Тернер

Мінцифри фокусується на цифровізації держпослуг, але виборів та повісток через "Дію" наразі не буде – в.о. міністра

"Укртелеком" у І кв.-2026р отримав чистий прибуток 15,5 млн грн

“Укртелеком” у першому кварталі 2026р наростив дохід на 16,5% та вдвічі збільшив темпи оптичних підключень

Anthropic створює СП з Blackstone і Goldman Sachs для поширення ШІ-продуктів

Фейкові рекрутингові сайти маскуються під ресурс Третього армійського корпусу

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА