Twitch за запитом від PlayCity заблокував обліковий запис через незаконну рекламу азартних ігор

Стрімінгова платформа Twitch уперше за запитом Державного агентства з контролю грального та лотерейного бізнесу PlayCity заблокувала обліковий запис через стрими з незаконною рекламою азартних ігор, повідомило PlayCity.

Згідно з повідомленням у четвер, інформацію про порушення було отримано через онлайн-інструмент для скарг, якого було впроваджено наприкінці квітня цього року.

Зазначається, що команда PlayCity, перевіривши зміст каналу, передала відповідну інформацію на розгляд Twitch. Протягом тижня обліковий запис із порушенням було заблоковано.

"Це ще один результат системної роботи з цифровими платформами. PlayCity налагодило ефективну взаємодію з Meta, Twitch, YouTube, Google та Viber, щоб швидко передавати інформацію про незаконну рекламу на платформах", – наголосили у держагентстві.

Як повідомлялось, на офіційному сайті PlayCity уже доступний онлайн-інструмент для подання скарг на незаконну рекламу азартних ігор. Скаргу можна подати на незаконну рекламу азартних ігор у різних каналах, зокрема в соціальних мережах, на сайтах, телебаченні, радіо та в інших медіа, а також у зовнішній рекламі чи публічному просторі.

Система автоматично зберігає всі матеріали, а заявник отримує повідомлення про зміну статусу розгляду на свою електронну пошту.

У квітні PlayCity також розпочало співпрацю з платформою YouTube для блокування незаконної реклами азартних ігор.

З лютого 2025 року державну політику у сфері азартних ігор формує та координує Мінцифри. Кабінет міністрів 21 березня 2025 року ухвалив створити новий центральний орган виконавчої влади – агентство "ПлейСіті" (PlayCity), яке офіційно підпорядковується Мінцифри та з 1 квітня замінило попереднього регулятора – Комісію з регулювання азартних ігор та лотерей (КРАІЛ).