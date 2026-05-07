Кожен п'ятий українець не читає новинні канали – опитування Rakuten Viber

До п’яти новинних каналів читають 39% опитаних українців, 30% – лише один-лва канали, тоді як 18% не читають каналів взагалі, свідчать результати опитування, проведеного Rakuten Viber у четвер.

Більше ніж 10 каналів читають 7% опитаних, 5-10 – 6%.

Волночас 45% респондентів заявили, що відпишуться від каналу, якщо в ньому буде забагато реклами, й ще 15% – якщо канал публікуватиме неперевірені новини. 9% відпишуться від каналу, якщо він їм просто набридне, 7% – через надмірну кількість публікацій, 6% – якщо канал стане гіршим.

Натомість 18% людей не відписуються від непотрібних каналів, котрі просто залишаються непрочитаними.

В опитуванні в офіційному каналі Rakuten Viber Україна взяло участь понад 26 тис. користувачів. Методика – анонімне онлайн-опитування. Ключова вікова група – 34-45 років, понад 50% респондентів віком до 45 років.