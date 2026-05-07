Інтерфакс-Україна
09:56 07.05.2026

"Київстар" запускає продаж Starlink для бізнесу

Фото: https://t.me/mzu_official

Найбільший український оператор зв’язку "Київстар" отримав право офіційно продавати в Україні послуги Starlink для підтримки українського бізнесу, йдеться у повідомленні компанії.

Зазначається, що угода надає можливість офіційно постачати комплекти та послуги високошвидкісного інтернету Starlink великим корпораціям, середньому бізнесу та виробничим підприємствам.

Starlink також буде доступним державним установам країни, зокрема, школам, університетам, лікарням, амбулаторіям та іншим установам.

"Це посилює стійкість та ефективність українських компаній. Крім того, ми плануємо розвивати спільні пропозиції, які поєднуватимуть сервіси Starlink із базовими телеком-послугами "Київстар", створюючи для бізнесу комплексні рішення з високою надійністю та підтримкою", – цитуються у релізі слова директора з розвитку нових напрямків бізнесу в "Київстар" Іллі Польшакова.

Клієнти матимуть можливість отримати всі необхідні фінансові документи від мобільного оператора як авторизованого дистриб’ютора Starlink в Україні та розраховуватися за всі операції у гривні.

Starlink – супутникова мережа у світі з тисячами супутників на низькій навколоземній орбіті, яка забезпечує широкосмуговий доступ до інтернету. Сервіс забезпечує високошвидкісний інтернет у віддалених регіонах та в локаціях, що потребують додаткових можливостей підключення.

"Київстар" у листопаді 2025 року запустив безкоштовний обмін повідомленнями за технологією Starlink Direct to Cell (D2C, прямий супутниковий зв’язок зі смартфоном), якою вже користуються майже 5 млн клієнтів із загальної абонентської базі 22,4 млн. Цього року "Київстар" планує розширити її на інші месенджери та обмін мультимедіа у реальному часі.

"Київстар" на кінець 2025 року обслуговував 22,4 млн мобільних абонентів та 1,2 млн абонентів "Домашнього інтернету". Компанія у 2025 році збільшила прибуток EBITDA на 30% – до 27 млрд грн за зростання виручки на 30,3% – до 48,2 млрд грн, у тому числі у четвертому кварталі минулого року EBITDA збільшилася на 23,1% – до 7,2 млрд грн за зростання виручки на 30,1% – до 13,5 млрд грн.

