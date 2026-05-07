09:24 07.05.2026

Anthropic отримає доступ до потужностей масштабного дата-центру SpacexAI

ШІ-стартап Anthropic уклав угоду з компанією Ілона Маска SpacexAI, яка дасть йому змогу суттєво розширити обчислювальні потужності в умовах дедалі більшого попиту на його продукти.

SpacexAI надасть Anthropic доступ до потужностей свого масштабного дата-центру в Мемфісі, відомого як Colossus 1, йдеться у спільному повідомленні двох компаній.

Anthropic планує використовувати ці потужності для прямого розширення ресурсів, доступних користувачам її сервісу на тарифах Claude Pro і Claude Max. У компанії зазначають, що партнерство зі SpacexAI дасть їй змогу "суттєво" збільшити обчислювальні потужності та зменшити обмеження, передбачені в її ШІ-продуктах.

У повідомленні SpacexAI йдеться про те, що Anthropic також висловила зацікавленість в об’єднанні зусиль для створення орбітальної обчислювальної інфраструктури для ШІ потужністю в кілька гігават.

Обчислювальні потужності, необхідні для навчання і підтримки роботи ШІ-моделей наступного покоління, швидко зростають і перевершують можливості, які наземна інфраструктура енергопостачання, земельні ресурси і системи охолодження здатні забезпечити в необхідні терміни, наголошується в повідомленні.

