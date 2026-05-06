20:12 06.05.2026

"Датагруп" у 2025 р збільшила чистий збиток у 4,3 раза за зростання доходу на 21%

Оператор зв'язку ПрАТ "Датагруп", який з вересня 2024 року входить до групи компаній DVL (Датагруп-Volia-lifecell), у 2025 році збільшив чистий збиток у 4,3 рази порівняно з 2024 роком – до 66,60 млн грн, йдеться у річному звіті компанії.

Згідно з ним, чистий дохід компанії зріс на 21% – до 1 млрд 980,31 млн грн, у тому числі доход від надання інтернет-послуг – на 11,3%, до 874,02 млн грн, від послуг мобільного телефонного зв'язку – на 27,8%, до 535,8 млн грн.

"Датагруп" у минулому році скоротила валовий прибуток на 32,5% – до 366,92 млн грн, тоді як збиток від операційної діяльності склав 39,36 млн грн проти 204,18 млн грн операційного прибутку у 2024 році.

Зазначається, що компанія протягом 2025 року розвивала телекомунікаційну мережу за технологією xPON для забезпечення електронно-цифрових послуг абонентам в умовах блекаутів, а також забезпечила живлення шляхом впровадження додаткового обладнання: батареї та генераторів.

Згідно зі звітом, капітальні інвестиції минулого року скоротилися на 28,3% – до 328,25 млн грн.

Щодо планів, то "Датагруп" має наміри розширити перелiк послуг iнформацiйної безпеки, зокрема мова йде про розширений захист вiд DDoS-атак, та надалі підвищувати нерго- i ресурсоефективність компанiї.

Протягом 2025 року середньооблiкова чисельнiсть штатних працiвникiв облiкового складу становила 1,7 тис. осiб, середня чисельнiсть позаштатних працiвникiв та осiб, якi працюють за сумiсництвом – 147 фахівців.

Як повідомлялося, у вересні 2024 року NJJ Holding під керівництвом французького інвестора Ксав'є Ньєля завершила придбання національного постачальника послуг фіксованого доступу до інтернету Датагруп-Volia і третього за величиною мобільного оператора lifecell. Активи було об'єднано в групу DVL.

