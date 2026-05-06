Помер засновник CNN Тед Тернер

Тед Тернер, медіа-новатор і філантроп, який заснував Cable News Network – першу цілодобову телемережу, що зробила революцію у сфері телевізійних новин, помер у середу у віці 87 років, повідомляє CNN.

"Тед був надзвичайно відданим і цілеспрямованим керівником, безстрашним, рішучим і завжди готовим довіритися інтуїції та власному судженням", – зазначив у своїй заяві Марк Томпсон, голова та генеральний директор CNN Worldwide.

"Він був і завжди залишатиметься натхненником CNN. Тед – це той гігант, на плечах якого ми стоїмо, і сьогодні ми всі приділимо хвилину, щоб вшанувати його пам’ять та визнати його вплив на наше життя і світ", - додав Томпсон.