Мінцифри фокусується на цифровізації держпослуг, але виборів та повісток через "Дію" наразі не буде – в.о. міністра

Ключовими фокусами розвитку цифрової держави є подальша цифровізація державних послуг та формування цифрової економіки в країні, повідомив в.о. міністра цифрової трансформації Олександр Борняков.

"Цифрова економіка – це зробити так, щоб дійсно нашим бізнесам було комфортно, щоб у нас було більше стартапів, щоб у нас було більше венчурних інвестицій, щоб ми отримали оцей шанс на швидке економічне зростання, навіть у військових умовах ", – заявив він під час "Business breakfast з Володимиром Федоріним" "Forbes Україна".

Що стосується проведення виборів у "Дії", в.о. міністра наголосив, що передусім необхідно вирішити питання таємниці голосування, і лише після цього переходити до технічної реалізації.

"Коли кажуть, що "Дія" може бути використана у виборах – це неможливо, бо згідно з Конституцією треба, щоб була таємниця голосування, щоб наш голос, будь-хто в Україні, куди він поставив галочку, залишилася його таємна інформація. І це сьогодні можна реалізувати тільки в цих кабінках, умовно", – додав Борняков.

За його словами, повістки у "Дії" також не буде впроваджено.

Важливим пріоритетом для України залишається захист персональних даних, який, за словами Борнякова, є частиною європейських вимог.

Він підкреслив, що Україні необхідно оновити законодавство у сфері захисту персональних даних, щоб воно відповідало General Data Protection Regulation (GDPR).

Борняков також повідомив, що з травня 2025 року, коли розпочалася монетизація "Дії", наразі вона покриває до 10% витрат.

"Але ми не можемо ставити ту ціну, яка, можна сказати, ринкова. Ми можемо встановити 20-30-50 копійок за якусь послугу, і ми це, скоріш за все, зробимо, просто щоб в нас зростала "paid user-based" , щоб бізнес звикав до того, що певні сервіси є платними. Наголошую, йдеться лише про бізнес, не про громадян", – пояснив Борняков.

Він додав, що загалом зберігається мета зробити "Дію" самоокупною.

Водночас Мінцифри не планує запроваджувати оплату для користувачів за доступ до мовної моделі, яка наразі розробляється.

"У нас була візія в тому, що в Україні має з’явитися своя модель, навчена на українських даних, і вона має бути open source для всіх", – уточнив в.о. Мінцифри.

За його словами, в межах проєкту, який Мінцифри реалізує спільно з мобільним оператором "Київстар", існує домовленість, що компанія близько року зможе спробувати її монетизувати. Водночас для державних інституцій, освітніх і громадських організацій вона залишатиметься безкоштовною.

Борняков також припустив, що в майбутньому окремі AI-послуги для бізнесу можуть стати платними, зокрема через витрати на електроенергію, адже створюється потужна обчислювальна інфраструктура на базі Nvidia.

Окремим напрямом роботи Мінцифри є законопроєкт Diia City Invest, спрямований на створення умов для реєстрації венчурних фондів в Україні.

"На жаль, я більше нічого зробити з цим не можу. Він відповідає нашим європейським зобов’язанням, він розроблявся разом з комісією з цінних паперів. В принципі, все, що там написано, дозволить все ж, щоб фонди створювалися в Україні ", – додав в.о. голови Мінцифри.

Стосовно кластеру Brave1 Борняков зауважив, що буде прийнято рішення скоординувати його подальший розвиток до Міністерства оборони України.

"Я вважаю, що сьогодні це вже може йти в Міноборони, бо це вже стала екосистема", – наголосив в.о. Мінцифри.