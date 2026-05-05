"Укртелеком" у І кв.-2026р отримав чистий прибуток 15,5 млн грн

Найбільший у країні оператор фіксованого зв'язку "Укртелеком" за січень-березень 2026 року отримав консолідований чистий прибуток 15,46 млн грн проти чистого збитку 652,95 млн грн за аналогічний період 2025 року, йдеться у консолідованій звітності компанії.

Згідно з нею, консолідований чистий дохід у першому кварталі 2026 року скоротився на 6,2% – до 1,13 млрд грн.

Валовий прибуток зріс на 1,1% – до 265,61 млн грн, операційний склав 63,20 млн грн проти 582,63 млн грн збитку за аналогічний період 2025 року.

Прибуток EBІTDA компанії за перший квартал 2026 року становив 252,3 млн грн.

Згідно зі звітом, "Укртелеком" спрямував на капітальні інвестиції 87,76 млн грн проти 122,19 млн грн у першому кварталі минулого року. Ці гроші було спрямовані на будівництво нових мереж GPON, модернізацію застарілої телекомунікаційної інфраструктури, резервування та посилення кіберзахисту телеком та ІТ інфраструктур, відновлення пошкодженої та зруйнованої під час ворожих атак телеком інфраструктури та іншого.

В релізі "Укртелеком" додав, що станом на кінець першого кварталу 2026 року до оптичної мережі підключено понад 1,4 тис. медичних та майже 1,9 тис. освітніх закладів. Лише з початку року до оптики підключено 26 медичних і 67 освітніх установ.

За січень-березень 2026 року доходи від комерційної оренди зросли майже на 22% порівняно з аналогічним періодом 2025 року і перевищили 155 млн грн.

Доходи від послуг оптичного інтернету зросли на 14,2% у порівнянні з аналогічним періодом 2025 року, компенсуючи таким чином скорочення доходів від традиційної телефонії.

Компанія в першому кварталі також сплатила понад 417 млн грн податків і зборів до бюджетів усіх рівнів.

Зазначається, що середньооблікова чисельність штатних працівників компанії становить 5,6 тис. фахівців.

Як повідомлялося, "Укртелеком" у 2025 році збільшив консолідований чистий збиток на 24,6% порівняно з 2025 роком – до 294,87 млн грн, тоді як його чистий дохід зріс на 3,2% – до 4,27 млрд грн.