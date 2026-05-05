Інтерфакс-Україна
Телеком
16:08 05.05.2026

"Укртелеком" у І кв.-2026р отримав чистий прибуток 15,5 млн грн

2 хв читати
"Укртелеком" у І кв.-2026р отримав чистий прибуток 15,5 млн грн
Фото: Надано пресслужбою АТ "Укртелеком"

Найбільший у країні оператор фіксованого зв'язку "Укртелеком" за січень-березень 2026 року отримав консолідований чистий прибуток 15,46 млн грн проти чистого збитку 652,95 млн грн за аналогічний період 2025 року, йдеться у консолідованій звітності компанії.

Згідно з нею, консолідований чистий дохід у першому кварталі 2026 року скоротився на 6,2% – до 1,13 млрд грн.

Валовий прибуток зріс на 1,1% – до 265,61 млн грн, операційний склав 63,20 млн грн проти 582,63 млн грн збитку за аналогічний період 2025 року.

Прибуток EBІTDA компанії за перший квартал 2026 року становив 252,3 млн грн.

Згідно зі звітом, "Укртелеком" спрямував на капітальні інвестиції 87,76 млн грн проти 122,19 млн грн у першому кварталі минулого року. Ці гроші було спрямовані на будівництво нових мереж GPON, модернізацію застарілої телекомунікаційної інфраструктури, резервування та посилення кіберзахисту телеком та ІТ інфраструктур, відновлення пошкодженої та зруйнованої під час ворожих атак телеком інфраструктури та іншого.

В релізі "Укртелеком" додав, що станом на кінець першого кварталу 2026 року до оптичної мережі підключено понад 1,4 тис. медичних та майже 1,9 тис. освітніх закладів. Лише з початку року до оптики підключено 26 медичних і 67 освітніх установ.

За січень-березень 2026 року доходи від комерційної оренди зросли майже на 22% порівняно з аналогічним періодом 2025 року і перевищили 155 млн грн.

Доходи від послуг оптичного інтернету зросли на 14,2% у порівнянні з аналогічним періодом 2025 року, компенсуючи  таким чином скорочення доходів від традиційної телефонії.

Компанія в першому кварталі також сплатила понад 417 млн грн податків і зборів до бюджетів усіх рівнів.

Зазначається, що середньооблікова чисельність штатних працівників компанії становить 5,6 тис. фахівців.

Як повідомлялося, "Укртелеком" у 2025 році збільшив консолідований чистий збиток на 24,6% порівняно з 2025 роком – до 294,87 млн грн, тоді як його чистий дохід зріс на 3,2% – до 4,27 млрд грн.

 

Теги: #укртелеком #прибуток #звітність

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

14:15 05.05.2026
“Укртелеком” у першому кварталі 2026р наростив дохід на 16,5% та вдвічі збільшив темпи оптичних підключень

“Укртелеком” у першому кварталі 2026р наростив дохід на 16,5% та вдвічі збільшив темпи оптичних підключень

13:06 04.05.2026
Кабмін скерував 30% прибутку "Укргідроенерго" за 2025р у розмірі 6,284 млрд грн на виплату дивідендів у держбюджет

Кабмін скерував 30% прибутку "Укргідроенерго" за 2025р у розмірі 6,284 млрд грн на виплату дивідендів у держбюджет

11:55 04.05.2026
Група "Нафтогаз" зменшила чистий прибуток у 2025р. вшестеро

Група "Нафтогаз" зменшила чистий прибуток у 2025р. вшестеро

09:49 01.05.2026
Чистий прибуток "Астарти" у 2025р впав у 4,2 рази за скорочення виручки на 23%

Чистий прибуток "Астарти" у 2025р впав у 4,2 рази за скорочення виручки на 23%

18:29 29.04.2026
ДП "Ліси України" у І кв.-2026р збільшило прибуток у 3,7 раза

ДП "Ліси України" у І кв.-2026р збільшило прибуток у 3,7 раза

19:12 27.04.2026
НБУ перерахує до держбюджету за 2025р на 73,6% більше, ніж роком раніше

НБУ перерахує до держбюджету за 2025р на 73,6% більше, ніж роком раніше

13:24 20.04.2026
"Хмельницькобленерго" у 2025р. збільшило чистий прибуток більш як у 5 разів

"Хмельницькобленерго" у 2025р. збільшило чистий прибуток більш як у 5 разів

14:35 15.04.2026
Прибуток агросектору у 2025р. зріс на 21%, до 223 млрд грн на тлі скорочення реальної доданої вартості – KSE

Прибуток агросектору у 2025р. зріс на 21%, до 223 млрд грн на тлі скорочення реальної доданої вартості – KSE

02:46 10.04.2026
Російські доходи від податку на видобуток нафти можуть зрости до $9 млрд у квітні – ЗМІ

Російські доходи від податку на видобуток нафти можуть зрости до $9 млрд у квітні – ЗМІ

18:36 19.03.2026
"Інтерпайп НМТЗ" у 2025р. отримав прибуток, не планує його розподіляти

"Інтерпайп НМТЗ" у 2025р. отримав прибуток, не планує його розподіляти

ВАЖЛИВЕ

Підвищення тарифів на мобільний зв'язок у січні-лютому на 15% збільшує річну інфляцію на 0,25 в.п. – НБУ

Рада схвалила законопроєкт щодо міжнародного автоматичного обміну інформацією про доходи, отримані з цифрових платформ

"Київстар" у 2025р збільшив EBITDA на 30%

Рада відхилила законопроєкт про оподаткування цифрових платформ, що був структурним маяком програми МВФ

"Київстар" купив Tabletki.ua за $160 млн, акції подорожчали на 2%

ОСТАННЄ

Anthropic створює СП з Blackstone і Goldman Sachs для поширення ШІ-продуктів

Фейкові рекрутингові сайти маскуються під ресурс Третього армійського корпусу

"Київстар" на початковому етапі переходу до холдингової моделі – СЕО

"Укрпошта" у І кв.-2026р збільшила чистий збиток на 0,5%, прийняла на 11,7% менше посилок та на 24,4% листів

"Київстар" та VEON прозвітували про інвестиції в $1,3 млрд з 2023р – швидше та на 30% більше плану

У monobank заявили про відновлення роботи застосунку після збою

Темпи поповнення реєстру самообмеження від азартних ігор у 2026р зросли більш ніж в 10 разів – PlayCity

Розділ "Ветеран PRO" у застосунку "Дія" поповнився чотирма новими сервісами для ветеранів, ветеранок та їхніх родин

OpenAI не досягає цілей щодо виручки та залучення користувачів – WSJ

Генеральний менеджер Cisco в Україні Мартинчук залишає посаду, його змінить Орлов

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА