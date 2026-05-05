“Укртелеком” у першому кварталі 2026р наростив дохід на 16,5% та вдвічі збільшив темпи оптичних підключень

Фото: Надано пресслужбою АТ "Укртелеком"

АТ “Укртелеком” за підсумками першого кварталу 2026 року отримало 1,36 млрд грн доходу, що на 16,5% перевищує показник аналогічного періоду минулого року, повідомляє компанія у пресрелізі у вівторок.

Згідно з оприлюдненими даними, попри зростання вартості електроенергії на 45%, показник EBITDA компанії за звітний період зріс до 252 млн грн, а маржа EBITDA збільшилася до 18,5%.

Згідно документу, кількість нових підключень до оптичної мережі у масовому сегменті (B2C) зросла на 118% порівняно з I кварталом 2025 року. Основним драйвером попиту стала потреба в енергонезалежному інтернеті під час тривалих відключень електроенергії.

Доходи від послуг оптичного інтернету збільшилися на 14,2% рік до року, що дозволило компенсувати падіння доходів від традиційної телефонії. Загальна протяжність оптики оператора перевищила 93,5 тис. км.

Крім того, компанія запровадила швидкість до 1 Гбіт/с для всіх домогосподарств, підключених за технологією GPON, незалежно від поточного тарифного плану.

Станом на кінець кварталу до оптики підключено 1410 медичних та майже 1990 освітніх закладів. З початку року мережу розгорнуто у 26 медустановах та 67 закладах освіти.

Генеральний директор АТ «Укртелеком» Юрій Курмаз наголосив на стратегічній важливості модернізації інфраструктури. “Ми системно інвестуємо в розвиток оптичної інфраструктури, енергонезалежність мережі та відновлення пошкоджених об’єктів. Запровадження гігабітного інтернету по всій країні — це не лише про швидкість, а про створення основи для розвитку цифрових сервісів і підвищення стійкості країни”, - цитує його пресслужба в офіційному повідомленні.

Керівник компанії також зазначив, що український досвід забезпечення зв'язку в умовах війни наразі викликає високу зацікавленість у європейських партнерів, зокрема під час зустрічей у Європарламенті та Єврокомісії за лінією асоціації Connect Europe.

Оператор продовжує ефективно використовувати нерухомість, вивільнену внаслідок технічної модернізації. Дохід від комерційної оренди у першому кварталі зріс на 22% — до 155 млн грн.

За звітний період «Укртелеком» сплатив понад 417 млн грн податків і зборів до бюджетів усіх рівнів.

Акціонерне товариство “Укртелеком” – один із найбільших операторів зв’язку в Україні, що пропонує своїм клієнтам у всіх регіонах країни практично всі види сучасних електронних комунікаційних послуг за єдиним рахунком. Укртелеком є провайдером швидкісного фіксованого інтернету, що має найширше покриття населених пунктів.

Оператор реалізовує масштабні проєкти розвитку і модернізації мережі, які передбачають заміну мідних кабелів на оптичні та розширення географії послуг, щороку будуючи десятки тисяч кілометрів оптики.

Укртелеком є єдиним учасником та засновником ТОВ "ТриМоб", що є постачальником послуг рухомого (мобільного) зв’язку під торговою маркою "ТриМоб". З 2013 року Укртелеком приєднався до бізнесів SCM.