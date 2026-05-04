Anthropic створює СП з Blackstone і Goldman Sachs для поширення ШІ-продуктів

Американський ШІ-стартап Anthropic створює СП з Blackstone Inc., Hellman & Friedman і Goldman Sachs Group Inc. для поширення його продуктів.

Як ідеться у спільному пресрелізі компаній, СП функціонуватиме як самостійна структура на основі інженерних ресурсів та експертизи Anthropic.

Крім засновників нова компанія підтримується консорціумом інвесторів, до якого входять General Atlantic, Leonard Green, Apollo Global Management, GIC і Sequoia Capital.

СП зможе використовувати мережу із сотень портфельних компаній консорціуму для розробки, супроводу та впровадження корпоративних рішень на базі ШІ.

Нова компанія допомагатиме бізнесу швидко інтегрувати продукти на основі ШІ-моделі Claude від Anthropic у ключові операційні процеси. Причому йдеться не тільки про портфельні компанії, залучені в угоду фінінститутів, а й про незалежні фірми, які могли б отримати користь від цих рішень, наголошується в пресрелізі.

Найбільш значні можливості для застосування ШІ компанії бачать у таких галузях, як охорона здоров’я, промислове виробництво, фінансові послуги, роздрібна торгівля, нерухомість.

У пресрелізі не йдеться про фінансові умови угоди. Газета The Wall Street Journal раніше повідомляла, що Anthropic, Blackstone і Hellman& Friedman вкладуть у СП по $300 млн, Goldman Sachs Group – $150 млн, а сукупний обсяг інвестицій з урахуванням консорціуму становитиме близько $1,5 млрд.

У березні ЗМІ повідомляли, що OpenAI веде переговори з низкою фондів прямих інвестицій про створення СП для поширення її корпоративних продуктів у портфельних компаніях фінінститутів, серед яких TPG, Advent International, Bain Capital і Brookfield Asset Management.