Фейкові рекрутингові сайти маскуються під ресурс Третього армійського корпусу

Зафіксовано поширення фейкових рекрутингових сайтів, які маскуються під офіційний ресурс Третього армійського корпусу та повністю дублюють його візуальне наповнення, що розцінюється як спроба противника вплинути на рекрутинг, повідомила пресслужба корпусу.

"Виявлено підробні ресурси для подання заявок на приєднання, що маскуються під офіційний сайт Третього армійського корпусу та повністю дублюють його візуальне наповнення", – йдеться у повідомленні пресслужби у п’ятницю в соціальній мережі Facebook.

З метою уникнення викрадення особистих даних громадян у корпусі закликають не переходити за підозрілими посиланнями, уважно перевіряти адресу сайту перед заповненням будь-яких форм та користуватися виключно єдиним офіційним сайтом корпусу.

"Розцінюємо це як спробу противника вплинути на рекрутинг шляхом розповсюдження повідомлень нібито від імені корпусу", – інформують в Третьому армійському корпусі.