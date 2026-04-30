"Київстар" на початковому етапі переходу до холдингової моделі – СЕО

Найбільший український мобільний оператор "Київстар" перебуває на початковому етапі щодо трансформації в холдингову компанію, повідомив президент та СЕО мобільного оператора Олександр Комаров під час "Business breakfast з Володимиром Федоріним" "Forbes Україна".

"Це поки що не сталося. Ми знаходимося на самому початку цього шляху. Але ми вибудовуємо свою структуру через вертикаль. На сьогоднішній день в нас є дуже потужна телеком вертикаль. В нас є дуже потужна вертикаль сучасної мобільності", – зазначив Комаров.

Він уточнив, що мова про онлайн-сервіс таксі Uklon та екосистему, яка розвивається навколо нього.

За його словами, "Київстар" також розвиває вертикаль цифрового здоров’я, де в компанії на сьогоднішній день є два активи – Helsi та Tabletki.ua.

Ще однією вертикаллю Комаров назвав enterprise-бізнес, який добре зростає і в якому два основних бізнеси – це BigData і Cloud.

CEO "Київстар" відмовився коментувати можливу купівлю компанію GigaCloud, але зазначив зацікавленість групи в укріпленні позицій в хмарному бізнесі. "Це один зі стратегічних напрямків. Це може відбуватися органічно, тому що ми є великим партнером Microsoft – ми розбудовуємо власну хмару на сьогоднішній день. Це може відбуватися також неорганічно, якщо ми будемо бачити привабливі цілі", – наголосив Комаров.

Зазначається, що над цими вертикалями компанія створює невеликі наглядові ради, де присутні як представники Kyivstar Group Ltd (KGL), так і колишні засновники та експерти ринку, які допомагають розвивати відповідні вертикалі.

"І це дає нам змогу вибудовувати цей бізнес на такі, я б сказав, здоровій відстані. Тому що для мене найбільшою загрозою, як мені здається, є те, якщо ми корпоративно там придушимо всі ці бізнеси", – додав СЕО "Київстар".

За його словами, група також цікавиться вертикаллю e-commerce. "Але не більше того, тому що більше я нічого коментувати не маю… Я не бачу якихось дуже легких можливостей зайти в цю вертикаль", – констатував Комаров.

Окрім того гендиректор "Київстар" знову підтвердив інтерес до фінансової вертикалі з ухилом на fintech та закликав більш активно розвивати цей сектор в Україні, а не тільки банки.

"Ми хочемо рухатися в цю сторону… Ми шукаємо адекватні шляхи, які б враховували, по-перше, регулювання цієї галузі, бар’єри, які є в нас на сьогодні в рамках цієї галузі. Але ми шукаємо, як зайти і дійсно надавати клієнтам, або самостійно, або в партнерстві з якимось банком, фінансові сервіси в рамках екосистеми", – сказав CEO, але уточнив, що компанія наразі знаходиться на "нульовій фазі".

"Це означає, що в компанії постійно проходять якісь зустрічі, де ми обговорюємо можливі шляхи, подивимося на якісь альтернативи, порівнюємо ці альтернативи між собою, але це все не прийняло якоїсь практичної (форми)", – додав Комаров.

Щодо телеком-ринку, то він звернув увагу на скорочення кількості активних SIM-карт в Україні – майже на 2 млн за рік, що частково пояснюється органічними чинниками, такими як відтік і втрати населення та негативна народжуваність, а також зменшення кількості SIM-карт у одного користувача мобільного зв’язку із зростанням вартості. За його словами, компанія фіксує скорочення ринку нових підключень приблизно на 20% за останні два роки при тому, що щомісяця "Київстар" підключає близько 200 тис. нових абонентів.

"Зважаючи, що "Київстар" – це, грубо скажу, приблизно 50% ринку, то ми маємо, що в Україні 6-7 мільйонів нових підключень кожен рік відбувається на ринку. Це якісь ситуативні SIM-карти, це якісь SIM-карт для ідентифікації, для чого завгодно", – описав ситуацію Комаров.

На його думку, об’єктивнішою характеристикою є кількість саме абонентів, а не сім-карт, і за цим показником частка "Київстару" на ринку за 2025 рік зросла на 0,1відсоткового пункту.

Як повідомлялося, на кінець 2025 року "Київстар" обслуговував 22,4 млн мобільних абонентів та 1,2 млн абонентів "Домашнього інтернету". Компанія у 2025 році збільшила прибуток EBITDA на 30% – до 27 млрд грн за зростання виручки на 30,3% – до 48,2 млрд грн, у тому числі у четвертому кварталі минулого року EBITDA збільшилася на 23,1% – до 7,2 млрд грн за зростання виручки на 30,1% – до 13,5 млрд грн.