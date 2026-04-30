"Укрпошта" у І кв.-2026р збільшила чистий збиток на 0,5%, прийняла на 11,7% менше посилок та на 24,4% листів

Національний поштовий оператор зв’язку "Укрпошта" за січень-березень 2026 року отримав чистий збиток 204,8 млн грн, що на 1,1 млн грн або 0,5% більше за аналогічний період 2025 року, однак на 40% менше, ніж передбачалося у плані, йдеться у фінансовому звіті компанії.

Згідно з ним, "Укрпошта" у І кварталі 2026 року зменшила на 0,1% або на 5 млн грн виручку – до 3,34 млрд грн, що на 2% менше плану.

Зазначається, що у І кварталі 2026 року "Укрпошта" прийняла 15,8 млн внутрiшнiх та мiжнародних вiдправлень письмової кореспонденцiї (за перший квартал минулого року – 20,9 млн), 9,8 млн посилок (11,1 млн) та 18,3 млн платежiв (22,4 млн).

"У порівнянні з аналогічним періодом минулого року спостерігається зростання доходів в сегменті пересилання письмової кореспонденції, переказів та платежів, по інших послугах відбулося зниження доходів", – зауважується у звіті.

Прибуток EBІTDA за звітний період скоротився на 38,6% порівняно з аналогічним періодом минулого року – до 25,4 млн грн.

Компанія наголосила, що на показники впливають втрата ринків та майна підприємства внаслідок агресії Росії та стагнацiя внутрiшнього попиту на послуги.

Іншими причинами погіршення фінансових результатів вказано затримки з впровадженням додаткових сервісів для клієнтів, перехід пенсіонерів на обслуговування в банківську систему, подальша цифровізація платежів та зменшення населення.

Компанія має 7,193 тис. об’єктiв з обслуговування користувачiв (рік тому – 7235), з них 2026 пересувних вiддiлень поштового зв’язку (2058), що обслуговують 21,3 тис. населених пунктiв.

Згідно зі звітом, "Укрпошта" на сьогоднішній день має 25,95 тис. співробітників (28,86 тис.), а середня заробітна плата становить 20,3 тис. грн. (18,2 тис. грн). Зазначається, що також перегляд зарплат виробничому персоналу вiдтермiнований через невиконання фiнансових показникiв.

"Укрпошта" вказала, що на засіданні наглядової ради було розроблено план заходів з покращення фiнансового стану. Мова йде про утримання якостi доставки не менше вiд 95% , покращення клiєнтського досвiду, додаткову iнтеграцiю з ключовими клiєнтами та маркетплейсами для збiльшення обсягiв пересилань. Так, згідно звіту, вже відбулась iнтеграцiя з OLX.

Наголошується також на запуску перших агентських пунктiв видачi посилок та поштоматiв для покращення пiшої доступностi. Окремою складовою є тема платежів: має реалізуватися оновлення фронтової системи та перехiд на нову платiжну систему, також переглянутий тариф на платежi для збiльшення доходiв.

До інших питань віднесено продаж нерухомостi, що не використовується в операцiйнiй дiяльностi. Минулого тижня генеральний директор Ігор Смелянський повідомив, що з початку 2026року "Укрпошта" отримала 517 млн грн від продажу невикористовуваної нерухомості за результатами 8 аукціонів у системі Prozorro.Продажі., у тому числі 461,5млн грн за свою будівлю колишнього сортувального центру біля залізничного вокзалу у Львові, яку купив фонд "Євротек Інвест" власникуа мережі супермаркетів "Арсен" Михайла Весельського.

Передбачається, що "Укрпошта" у ІІ кварталі 2026 року спрямовуватиме інвестиції в енергонезалежність iнфраструктури та цифровiзацiю послуг у межах загальнодержавної стратегiї. Зокрема, мова йде про покращення мобiльного застосунку, CRM-системи та самостiйних каналiв обслуговування клiєнтiв.

До інших планів входить масштабування логiстичних рiшень, включно з розгортанням нових поштоматiв у регiонах та оптимiзацiєю маршрутiв доставки, змiна операцiйної ефективності, посилення енергонезалежності поштової iнфраструктури пiд наступаючу зиму, а також посилення програми з управлiння ризиками та кібербезпеки.

Як повідомлялось, "Укрпошта " у четвертому кварталі 2025 року отримала чистий прибуток 257,9 млн грн, що на 69,2% більше, ніж за аналогічний період у 2024 році. Компанія збільшила виручку на 10,7 млн грн – до 3 млрд 601,6 млн грн.