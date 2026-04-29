"Київстар" та VEON прозвітували про інвестиції в $1,3 млрд з 2023р – швидше та на 30% більше плану

Kyivstar Group Ltd (Nasdaq: KYIV), материнська компанія найбільшого українського оператора зв’язку АТ "Київстар", та її найбільший акціонер група VEON (Nasdaq: VEON) оголосили про завершення багаторічної інвестиційної програми в Україні на суму $1,3 мільярда, тоді як початково планувалося вкласти $1 млрд протягом 2023-2027 років.

"Ми інвестували в мережу, енергетичну стійкість та цифрові платформи, які щодня обслуговують мільйони людей і бізнесів. Реалізація інвестицій у розмірі $1,3 млрд для нашої країни відображає відданість наших команд і нашу впевненість у цифровому майбутньому України", – наводяться у релізі у середу слова CEO Kyivstar Олександра Комарова.

Згідно з ним, інвестиції включали подальше розширення та модернізацію мобільного покриття, впровадження супутникового зв’язку Starlink Mobile direct-to-device, прискорене впровадження високошвидкісного фіксованого зв’язку через мережу "Київстар" та значні вкладення в резервне живлення та енергостійкість для підтримки безперервності сервісу під час перебоїв.

Паралельно Kyivstar залучав капітал для розширення своєї цифрової екосистеми через стратегічні придбання, які включали Uklon – провідної української платформи з обслуговування поїздок та доставки; Tabletki.ua – одна з найпоширеніших цифрових медичних платформ країни для пошуку, порівняння та резервування ліків по всій країні та SUNVIN 11, яка володіє сонячними електростанціями та стала першою інвестицією Kyivstar у відновлювану енергетику та стратегічним кроком до підвищення енергетичної стійкості.

Як повідомлялося, спочатку компанії оголосили про трирічне зобов’язання у розмірі $600 млн у 2023 році, а згодом розширили його до п’ятирічної програми на $1 млрд, що охоплює зв’язок, цифрові послуги, енергетичну стійкість, стратегічні придбання та соціальний внесок.

На кінець 2025 року "Київстар" обслуговував 22,4 млн мобільних абонентів та 1,2 млн абонентів "Домашнього інтернету".

Kyivstar у 2025 році збільшив прибуток EBITDA на 30% – до 27 млрд грн за зростання виручки на 30,3% – до 48,2 млрд грн, у тому числі у четвертому кварталі минулого року EBITDA збільшилася на 23,1% – до 7,2 млрд грн за зростання виручки на 30,1% – до 13,5 млрд грн.